【蚊叮蟲咬】將軍澳巨蚊入屋飛向B女　街坊安慰港媽︰不會咬人【附防蚊方法】

▲ 將軍澳有巨蚊入屋，港媽擔心巨蚊會叮咬BB女。

夏天為大地帶來蚊蟲，日前打風，蚊蟲更紛紛入屋。將軍澳一名港媽日前在網上問網民，指家中出現巨蚊，巨蚊更飛向她的BB女，直言「嚇死」，憂慮牠是否會吸食人血。熱心的網民安慰港媽，憑相片認出巨蚊的蚊種，解說牠無害不會咬人，令港媽安心。

擔心巨蚊飛入屋叮BB

有名港媽近日在facebook群組「將軍澳主場」發帖，分享了一張在家中拍攝的相片，在天花板的燈罩旁有一隻蚊，該蚊子不是港人常見的蚊子，尺寸很巨型，有長長的翅膀及附肢，頭胸腹亦比常見蚊種異常大，驟眼看誤以為是蜘蛛。

呢隻係咪蚊嚟？好鬼大隻。頭先飛埋嚟我個BB女到（度），嚇死！

▲ 有網民發現巨蚊飛入屋。（圖片︰將軍澳主場 facebook群組）

金腹巨蚊不咬人

有網民留言解答港媽問題，指出牠是「華麗巨蚊，這種不會咬人，佢嘅幼蟲會食蚊嘅幼蟲」，港媽安心下來，表示「即係唔會吸人血？咁都好啲」。

據悉，「華麗巨蚊」又可稱為「金腹巨蚊」，蚊科巨蚊屬，成蚊腹部有銀藍色和黃色間紋，顏色鮮艷，而幼蟲會捕食其他蚊種的孑孓及蒼蠅幼蟲等，可用於防治其他蚊蟲，有「蚊子捕食者」之稱，甚至曾被培育用來防治登革熱，算是「益蟲」，而成蟲會吸食花蜜。

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防止飛蚊入屋

「香港捉蚊協會」創辦人石國強曾接受TOPick訪問，指出香港較常見的蚊有三種：草蚊、庫蚊及白紋伊蚊，草蚊多在植物範圍出沒，庫蚊多在水塘位置出現，而白紋伊蚊就是登革熱病的病媒。故此「金腹巨蚊」不屬本港常見的蚊種。

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要防止飛蚊入屋，石國強指出，下午5至6時多是家居開燈的時間，此時外暗內光，蚊子會飛向光源走進屋內。他建議大家可於這段時間開防蚊網或窗紗，防止蚊子飛進住所內。此外，為了驅蚊，有人會用蚊怕水、蚊貼，甚至搽白花油，石國強以經驗之談，認為以上方法成效不大，而且蚊怕水含化學物質，他會避免使用。如果到戶外多蚊的地方，大小朋友都應避免穿深色服裝，因深色吸熱，加上人體皮膚會釋出二氧化碳，變得惹蚊，而通常小腿、手肘、腋下屬高危位置，建議穿淺色長袖衣物較理想。

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責任編輯︰王明芳