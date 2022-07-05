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【12港人案】測量師另涉暴動及以磚襲警判囚3年半　官斥行為兇殘狠毒

社會 15:59 2022/07/05

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測量師另涉暴動及以磚襲警判囚3年半，官斥行為兇殘狠毒。（資料圖片）

「12港人」案被告中任職測量師的李子賢，涉於2019年9月參與金鐘暴動，被捕時用磚擊打警員頭部4下，今（5日）於區域法院承認暴動及襲警罪，被判監3年半。法官判刑時指，當日現場氣氛如箭在弦，衝突一觸即發，被告用磚頭擊打警員頭部4下，行為兇殘狠毒，法庭不會姑息及縱容襲警者。

被告李子賢（31歲），報稱任職測量師，今承認1項暴動及1項襲警罪。控罪指，被告於2019年9月29日金鐘道一帶，連同其他身分不明的人士參與暴動，及在金鐘道太古廣場外襲擊警員6117。李於2020年因偷越邊境罪，2021年3月在內地刑滿被遣返回港。

被告承認案情指，2019年9月29日有公眾發起「全球反極權大遊行」，約2萬名示威者由銅鑼灣崇光百貨遊行到金鐘政府總部。及後兩群共約500人的示威者，先後在添華道及金鐘道向政總及警方投擲汽油彈，並使用巨型橡筋作投射器投擲硬物，警方多次發射催淚彈及藍色水炮驅散後作出拘捕。

及至下午約5時有百餘名示威者在警方推動下，退到統一中心與太古廣場之間，此時另一隊警員衝出制服示威者。當警員6117拘捕被告時，被告用磚塊連續向其頭部擊打4下，該警員因戴有頭盔，故只略感頭暈，沒有就醫。

法官判刑時指，被告當時攜帶鐵板、索帶及望遠鏡等裝備，可見是用作架設路障及觀察警方動向，被告身穿黑衣更是為了逃避責任。

法官續指，案發地點屬金融中心，涉案暴動影響香港的國際聲譽，同時示威者堵路亦會令交通受阻，他們投擲汽油彈後，亦必然會影響警員及在場人士人身安全。

法官續指，當日現場氣氛如箭在弦，衝突一觸即發，被告用磚頭擊打警員頭部4下，行為兇殘狠毒，幸好警員有頭盔保護。法官指，不會姑息及縱容襲警者，否則警員執行職務時容易受到威脅，警隊士氣亦受打擊，就兩罪共判監3月6個月。

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記者：梁錦麟

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