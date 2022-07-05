【慶回歸】科學館大型恐龍展明開放預約　市民可觸摸真恐龍化石

▲ 科學館大型恐龍展明開放預約，市民可觸摸真恐龍化石。（陳靜儀攝）

為慶祝特區成立25周年，香港科學館舉行「香港賽馬會呈獻系列：八大·尋龍記」特別恐龍展覽，展出包括暴龍、三角龍及棘龍等8組具名氣恐龍的化石真品及高完整度化石骨架等，市民亦可觸摸真恐龍化石。展覽將於本周五起舉行，期間科學館會豁免入場費，明日開放預約。

是次展覽將展出暴龍、三角龍、棘龍、異特龍、西龍、哈特茲哥翼龍和幼齡蜥腳類恐龍的化石真品、1:1還原的恐龍化石骨架，和古生物藝術插圖等。其中翼龍及棘龍的骨架模型由3D打印技術復原，翼龍更是全球首隻以科學方式正確重建的巨型神龍翼龍；其餘恐龍的骨架模型則包含真化石。而除暴龍外，另外7款恐龍均首次在香港展出，三角龍更以香港作為全球展出的首站。

香港科學館總館長陳淑文表示，除觀賞展品，參觀者同事可觸摸真恐龍化石，展覽特意展出蜥腳類恐龍的真品脛骨化石供參觀者輕輕觸摸，了解石頭與化石的區別。館長（展品）殷翠荷就指，讓市民觸摸的真化石為恐龍的大腿骨，較為堅硬，經衡量後認為可讓市民接觸，此舉也得到展覽公司同意。

展覽由本周五至11月16日舉行，期間科學館會豁免入場費，但所有參觀人士，包括博物館通行證持有者均須透過展覽的網上預約系統預約，預約系統明天凌晨零時開放，可預約受七天的入場時段，每個時段名額約750。

除展覽外，科學館也將於8月舉行5節「與龍同眠留宿」活動，參與者能在恐龍骨下留宿一晚，每節供30個家庭參與，名額60個，本周五開放報名。

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記者：黃小冰