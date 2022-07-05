【電話騙案】警接獲至少15宗冒校職員代訂昂貴食品騙案　最高損失金額達逾30萬元

▲ （警方提供）

警方今日（5日）表示，今年5月至7月，接獲至少15宗有關假冒學校職員代訂昂貴食品的騙案，而當中單一案件最高的損失金額高達港幣30多萬。單單在過去一週，已發生了7宗類似的騙案，情況令人憂慮。

警方指，騙徒會主動聯絡食店，先是訛稱需要訂購大量食物，以降低食店的警戒心。接着就要求食店向指定供應商代為訂購「佛跳牆」，並使用空頭或無效支票，經由銀行入票機存入食店戶口，藉此營造已轉帳的假象，直至食店得知彈票或是轉帳無效後，始知受騙。

注意以下事項

不要為了承接大額生意而被利潤蒙蔽雙眼，更不要輕易墊付貨款

凡以支票方式存款，市民應留意「可用餘額」有否增加，切勿單憑「入數紙」和「戶口賬面結餘」等視為成功轉賬

如收到自稱學校職員或老師的來電，可從教育局網頁搜尋該學校聯絡電話直接查詢

如有懷疑，應致電「防騙易」熱線查詢

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責任編輯：余思嵐