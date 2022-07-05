【收納比賽】蘋果迷你倉辦首屆收納大賽免費教執屋　爭奪逾4萬元家電獎品及免租倉

▲ 迷你倉品牌蘋果迷你倉舉行「全港第一屆迷你倉收納大賽」。（有關機構提供相片）

港人居住空間細小，雜物又多，容易造成家居環境混亂，不但降低生活質素，甚至有機會影響心理健康。迷你倉品牌蘋果迷你倉破天荒舉行「全港第一屆迷你倉收納大賽」，令大眾學會正面地處理雜物兼高效收納。比賽獎品總值超過4萬元，包括多款家電、免費租用迷你倉。

凡入圍的參加者可獲贈免費的專業收納訓練班，由日本認證的收納師親自傳授必學收納秘技。最後，決賽中會以二人一組形式進行（入圍者及朋友），以迷你倉作戰場，憑收納技巧一較高下。冠軍將會贏取Dyson空氣清新機及免租一年12呎迷你倉，總值約2萬元。

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選出最凌亂家居相片

參加步驟如下：

第一步：拍攝一張自己或親友凌亂家居的相片

第二步：透過以下其中一個方法上載相片：

將照片上載到蘋果迷你倉Apple Storage Facebook專頁中「全港第一屆迷你倉收納大賽」活動帖文留言區；或將照片上載到個人Instagram的限時動態，加上標籤「#蘋果迷你倉」及「#全港第一屆迷你倉收納大賽」，Instagram帳戶需設定為公開。

第三步：完成第二步後截圖紀錄，然後將截圖透過Facebook或Instagram私訊蘋果迷你倉，並按指示留下聯絡資料。

第四步：蘋果迷你倉會有專人回覆完成報名

註：參加者須於2022年7月11日或之前年滿16歲

報名日期：即日至2022年7月10日

入圍參加者公佈日期：2022年7月11日

最新影片推介︰

日本認證收納師親自指導

蘋果迷你倉將會選3位決賽入圍者，愈亂愈有機會被選中。成功入圍的參加者將與一位朋友組成參賽隊伍，參加由蘋果迷你倉送出的收納訓練班，訓練班由為蘋果迷你倉員工提供專業收納訓練的日本收納檢定協會認證收納師Kaye Li親身指導，由淺入深地教授收納秘訣，包括正確收納順序、空間規劃法則、常見收納工具的推薦和運用。

當決賽入圍者掌握收納方法後，更可於迷你倉內進行模擬練習，將學到的收納知識運用於實際環境中，並為決賽做好準備。

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迷你倉作決賽戰場爭奪冠亞季

決賽會於7月31日在蘋果迷你倉的觀塘分店進行，合共分為2關限時賽。入圍者先將指定物品於限時內有技巧地將物品收進倉內，再由組員於倉內取出指定物品，並由日本收納檢定協會認證的收納師作評審，根據限時賽中參加者的收納技巧和成功取出的物品數量評分。除了挑戰入圍者的收納技巧外，亦考驗他們的應對能力，以爭奪冠亞季軍寶座。

是次比賽設有3個獎項，3組入圍的參加者只要順利完成比賽皆可獲獎，除了贏走超過4萬元豐富獎品，包括Dyson二合一甲醛空氣清新機、Whirlpool抽濕淨化機、Apple HomePod mini等家電和免費租用迷你倉。

心理學家：收納助減低不安情緒

恆常收納，保持家居整潔，不但能為我們帶來一個舒適的居住環境，更是可以改善心理狀態。心理學家劉英健指出：「長期居住在凌亂環境下會令焦慮指數上升，而進行收納是一種可以治愈心靈好方法，因為收納過程令人可以整理思緒及反思過去，透過梳理達至改善情緒效果。」

另外，心理學家更提及收納能為人帶來各方面的好處，包括生理上身體的健康、心理上的正向思考模式、改善社交關係，同時精神層面上亦能令人有更清晰的思緒幫助訂立人生目標等，所以建議大眾定期進行收納提升生活幸福感。

比賽流程：

公開報名日期︰即日至7月10日

公佈決賽入圍者︰7月11日

專業收納訓練班︰7月23日

決賽日︰7月31日（地點︰觀塘）

冠軍（一名）：

Dyson 二合一甲醛空氣清新機 TP09、免租一年12呎迷你倉（價值約$20,000）

亞軍（一名）：

Whirlpool DS202HE 20L Puri-Pro 抽濕淨化機、免租半年12呎迷你倉（價值約$12,000）

季軍（一名）：

Apple HomePod mini、免租半年12呎迷你倉（價值約$8,000）

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責任編輯︰林綺玲