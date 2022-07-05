【IB放榜】全港誕逾50名IB狀元　英基、男拔等多校狀元按年減少【不斷更新】

▲ 傳統名校拔萃男書院今年誕下5名IB狀元，比去年17人數目大減。（資料圖片）

國際文憑大學預科課程（IBDP）明日（6日）放榜，全港誕逾50名滿分「IB狀元」。多間學校今晚率先報捷，宣布誕下狀元，包括英基學校協會、拔萃男書院、耀中國際學校及滬江維多利亞學校等；惟對比去年「成績通脹」時全港誕下130名IB狀元，今年部分學校出產狀元人數「縮水」。

學校維持舉行筆試 去年「鬆手」今年成績合符預期

本港多間傳統名校包括拔萃男書院、聖保羅男女中學；熱門私校如滬江維多利亞學校、保良局蔡繼有學校，以及英基學校協會屬校均有開設IB課程。

其中多校率先報捷，英基預先公布，轄下7間中學共有36名滿分狀元；相比去年同期公布46名人，按年減少10人；該會去年覆卷後，狀元人數增至64人。

英基、男拔等多校狀元減 有學校不跌反升

男拔亦宣布誕下5名狀元，另外44分「榜眼」、43分「探花」各有13人；對比去年男拔共囊括17名狀元，今年人數大縮水，但仍跟前年（2020年）狀元數目相同。

香港華人基督教聯會真道書院則誕2名狀元，亦少過去年的4人，該校同時誕下6名榜眼或探花。

不過，亦有學校狀元數目平去年紀錄，其中耀中國際學校出產2名IB狀元，跟去年一樣。香港加拿大國際學校更公布有4名狀元，多過去年同期的6人。

有負責統籌學校IB課程教師指，新冠疫情持續下，雖然本地學校今年3、4月提早放暑假，但國際學校可豁免，故本港大部分IB學校都維持舉行紙筆考試，今年國際文憑組織（IBO）亦繼續為考試進行調適，例如減少卷數及範圍。有誕下IB狀元的學校形容，「去年全世都特別鬆，今年唔會咁鬆」，故認為今年成績亦算不俗。

2022年IB成績（部分學校）

英基學校協會7間屬校：36狀元

拔萃男書院：5狀元、13榜眼、13探花

耀中國際學校：2狀元、3榜眼、9探花

香港華人基督教聯會真道書院：2狀元、6榜眼或探花；合共22人達40分或以上

滬江維多利亞學校：1狀元、10榜眼、6探花

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記者：馮琪雅