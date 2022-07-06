【IB放榜】港誕93名IB狀元　聖保羅男女獨攬12人英基男拔齊跌【附名單】

▲ 傳統名校拔萃男書院今年誕下5名IB狀元，比去年17人數目大減。（資料圖片）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，「成績通脹」現象未止，本港今年誕下93名「IB狀元」，比去年創下最高130名狀元紀錄少37人，但較前年勁升3.5倍。傳統名校聖保羅男女中學獨攬12名狀元，料成今年最豐收學校，拔萃男書院、英基學校協會及耀中國際學校等亦有出產狀元；部分學校狀元人數比去年「縮水」，但仍有學校平去年紀錄。

港誕93狀元佔全球近15%

繼去年IB考試首現「成績通脹」時，今年考獲45分滿分的「狀元」人數仍水漲船高。國際文憑組織（IBO）今公布，全球173,878名IB考生，其中640人考獲滿分，比去年同期1,155人，多出515人，減少近半，但仍然比前年同期140人，勁升3.5倍。

本港今年誕下93人名IB狀元，佔全球狀元14.5%，按年略升3.2個百分點；並佔全港2,213名考生的4.2%，稍低過去年的5.9%。

英基、男拔等多校狀元減 有學校平去年紀錄

本港多間傳統直資名校均有開設IB課程，聖保羅男女中學今早公布獨佔12名IB狀元，略低過去年放榜首日公布13人；翻查該校去年覆卷後增至18名狀元。該校今年同時有17人奪44分成「榜眼」、14人奪43分成「探花」。

多校昨晚（5日）率先報捷，男拔昨宣布出產5名狀元，另外「榜眼」、「探花」各有13人；對比去年男拔囊括17名狀元，今年人數大縮水，但仍跟前年數目相同。

英基轄下7間中學共有36名滿分狀元；相比去年同期公布46名人，按年減少10人；該會去年覆卷後，狀元人數增至64人。

保良局蔡繼有學校則誕下4名狀元，較去年9人減一半。香港加拿大國際學校更公布有4名狀元，少過去年同期的6人。香港華人基督教聯會真道書院則誕2名狀元，亦少過去年的4人，該校同時誕下6名榜眼或探花。

不過，亦有學校狀元數目平去年紀錄，其中耀中國際學校出產2名IB狀元，跟去年一樣。

被問到成績通脹原因，IBO回覆TOPick時解釋，今年有調整考試等級界限，以減低疫症大流行對學生影響，同時正逐步恢復「既定水平」，形容與許多資歷考試及國際考試做法一致；IBO亦設計了一套檢查方法以確保所有考生獲公平成績，強調考生成績的質素保證是基於仔細審查及人為判斷，並非全自動化調整。

維持舉行筆試 IB學校：去年「鬆手」今年成績合符預期

有負責統籌學校IB課程教師指，新冠疫情持續下，雖然本地學校今年3、4月提早放暑假，但國際學校可豁免，故本港大部分IB學校都維持舉行紙筆考試，今年國際文憑組織（IBO）亦繼續為考試進行調適，例如減少卷數及範圍。有誕下IB狀元的學校形容，「去年全世都特別鬆，今年唔會咁鬆」，故認為今年成績亦算不俗。

2022年IB成績（部分學校）

英基學校協會7間屬校：36狀元

聖保羅男女中學：12狀元，17榜眼、14探花

拔萃男書院：5狀元、13榜眼、13探花

香港加拿大國際學校：4狀元、6榜眼

保良局蔡繼有學校：4狀元

耀中國際學校：2狀元、3榜眼、9探花

香港華人基督教聯會真道書院：2狀元、6榜眼或探花；合共22人達40分或以上

滬江維多利亞學校：1狀元、10榜眼、6探花

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記者：馮琪雅