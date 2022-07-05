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【變種病毒】本地變種病毒株個案呈上升　張竹君稱傳染性高籲市民保持警覺

社會 16:50 2022/07/05

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為食火鍋。

本港疫情回升，確診宗數持續破千，今日新增2,268宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。

張竹君指，BA.4.5有新增8宗個案，多一宗是為食火鍋個案，該群組累積16個案加3個緊密接觸者。馬頭涌官立小學4C班有一學生初步懷疑是BA.4、BA.5，與之前6C班沒有關係，6月30日最後一日上學，暫未有同班同學有個案。

BA.4BA.5有3個案與之前感染家人相關。另有3宗個案不明源頭，或與輸入個案有關，一名機艙清潔員是居於元朗十八鄉大旗嶺，7月3日檢測陽性。一人居於北角丹拿道友福園，其家人早前亦陽性，另一人居於馬鞍山海濤居3座。

張竹君又稱，本地變種病毒株個案呈上升趨勢，外國經驗顯示傳染性高，亦有再次感染的風險，呼籲市民保持警覺，保持衞生。

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記者：TOPick 港聞組

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