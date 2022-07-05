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【污水陽性】深水埗美孚新邨及粉嶺雍盛苑等污水呈陽性　當局派30萬快測包

社會 16:33 2022/07/05

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

(梁偉榮攝)

政府今日（5日）表示，北區、西貢區及深水埗區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
北區 — 華明邨、雍盛苑、欣盛苑、嘉福邨、華心邨、昌盛苑及暉明邨

西貢區 — 健明邨及尚德邨

深水埗區 — 美孚新邨第一、二、三及七期

 以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

美孚新邨 衞生防護中心 衞生署 欣盛苑 粉嶺 深水埗 西貢

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