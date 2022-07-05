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【公務員加薪】總商會：加幅合理料可紓緩企業人力成本壓力　廠商會史立德：商界料隨公務員加薪幅度

政治 17:24 2022/07/05

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香港中華廠商聯合會會長史立德。（資料圖片）

行政長官及行政會議通過，高、中、低級公務員劃一加薪2.5%，追溯至今年4月1日。香港總商會認為，面對艱難的營商環境，有關加幅屬合理水平，料可暫時紓緩企業的人力成本壓力。

總商會表示，樂見政府在制定薪酬調整方案時，充分考慮到當前經營環境充滿挑戰，經濟前景並不明朗。公務員加薪將對整體人力市場產生漣漪效應，導致企業的工資成本增加，而政府將加幅定為 2.5%，應可暫時紓緩企業的人力成本壓力。

廠商會會長史立德表示，商界預料亦會朝著公務員加薪幅度向員工加薪，又指商界過去兩年並無加薪，為了留著優秀人才，現時不少公司均有加薪，個別行業例如資訊科技行業，加薪超過3%。

人力資源顧問周綺萍認為，今次加薪幅度相對合理。她說，早前薪酬趨勢調查淨指標的結果，特別是中、高層的加薪幅度完全與市道脫離，加上本港今年首季經濟受疫情影響，加薪1%至3%較為合理。

周綺萍續指，政府今次決定加薪幅度，已考慮實際環境、通脹等因素，相信市民及商界會接受；她又認為，公務員應站在政府及市民的角度考慮加薪問題，若最後加薪幅度高，令市民抗拒，對於公務員形象及工作都並非好事。

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責任編輯：陳葆琳

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