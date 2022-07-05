【新冠疫苗】盧寵茂指有7名11歲以下童染疫亡　正與委員會研為3歲以下幼童接種

醫務衞生局局長盧寵茂今日（5日）表示，本港第五波疫情期間已有7名11歲以下兒童死於新冠肺炎，最年幼的只有11個月大，特區政府正與疫苗接種專家委員會積極研究，希望在不久將來可以為3歲以下幼童接種，為他們提供更好的保護。

盧寵茂在網誌指，根據港大研究人員對第五波疫情期間因感染新冠而住院的1,144名11歲以下兒童所作的分析，感染新冠入院後入住兒童深切治療部及死亡率分別1.8% 及 0.2%，腦神經併發症包括腦炎風險更高達15%，較季節性流感高兩倍或以上。其他後遺症更包括「兒童多系統發炎綜合症」，及「長新冠」症狀，如中樞系統受損、記憶力變差和失眠等。

面對全球兒童及青少年的感染率不斷上升和來勢洶洶的變異病毒株的威脅，加上本港第五波疫情反彈出現大量社區感染，不少父母都忐忑不安，好朋友剛升任爺爺嫲嫲，為了可以安心探望孫兒牽小手，只能每次自我閉環數天及作多次快速檢測，現時暫時未能為三歲以下幼童接種，正積極研究將來可以為3歲以下幼童接種。

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責任編輯：余思嵐