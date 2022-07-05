  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (週二) 18:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】盧寵茂指有7名11歲以下童染疫亡　正與委員會研為3歲以下幼童接種

社會 16:47 2022/07/05

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

醫務衞生局局長盧寵茂今日（5日）表示，本港第五波疫情期間已有7名11歲以下兒童死於新冠肺炎，最年幼的只有11個月大，特區政府正與疫苗接種專家委員會積極研究，希望在不久將來可以為3歲以下幼童接種，為他們提供更好的保護。

盧寵茂在網誌指，根據港大研究人員對第五波疫情期間因感染新冠而住院的1,144名11歲以下兒童所作的分析，感染新冠入院後入住兒童深切治療部及死亡率分別1.8% 及 0.2%，腦神經併發症包括腦炎風險更高達15%，較季節性流感高兩倍或以上。其他後遺症更包括「兒童多系統發炎綜合症」，及「長新冠」症狀，如中樞系統受損、記憶力變差和失眠等。

面對全球兒童及青少年的感染率不斷上升和來勢洶洶的變異病毒株的威脅，加上本港第五波疫情反彈出現大量社區感染，不少父母都忐忑不安，好朋友剛升任爺爺嫲嫲，為了可以安心探望孫兒牽小手，只能每次自我閉環數天及作多次快速檢測，現時暫時未能為三歲以下幼童接種，正積極研究將來可以為3歲以下幼童接種。

【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【第五波疫情】今日新增2,268宗確診個案　本地感染佔2,085宗【不斷更新】
今日 16:31
【第五波疫情】今日新增2,268宗確診個案　本地感染佔2,085宗【不斷更新】
【親子好去處】科學館大型恐龍展明開放預約　市民可觸摸真恐龍化石
今日 16:09
【親子好去處】科學館大型恐龍展明開放預約　市民可觸摸真恐龍化石
【電話騙案】警接獲至少15宗冒校職員代訂昂貴食品騙案　最高損失金額達逾30萬元
今日 16:17
【電話騙案】警接獲至少15宗冒校職員代訂昂貴食品騙案　最高損失金額達逾30萬元
【污水陽性】深水埗美孚新邨及粉嶺雍盛苑等污水呈陽性　當局派30萬快測包
今日 16:33
【污水陽性】深水埗美孚新邨及粉嶺雍盛苑等污水呈陽性　當局派30萬快測包

你可能感興趣

【第五波疫情】今日新增2,268宗確診個案　本地感染佔2,085宗【不斷更新】
今日 16:31
【第五波疫情】今日新增2,268宗確診個案　本地感染佔2,085宗【不斷更新】
【親子好去處】科學館大型恐龍展明開放預約　市民可觸摸真恐龍化石
今日 16:09
【親子好去處】科學館大型恐龍展明開放預約　市民可觸摸真恐龍化石
【電話騙案】警接獲至少15宗冒校職員代訂昂貴食品騙案　最高損失金額達逾30萬元
今日 16:17
【電話騙案】警接獲至少15宗冒校職員代訂昂貴食品騙案　最高損失金額達逾30萬元
兒童健康 公立醫院 環境衞生 傳染病 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 快速測試 後遺症 盧寵茂 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
16:55 2022/07/04
【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭
17:43 2022/07/04
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭
【不離不棄】嚴重智障兒天生小腦得一半不懂說話　母親放棄院舍宿位：不想他等人照顧
16:50 2022/07/01
【不離不棄】嚴重智障兒天生小腦得一半不懂說話　母親放棄院舍宿位：不想他等人照顧