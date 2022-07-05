【馮允謙音樂會】陳凱詠獻出第一次 　Jay四度安歌同粉絲合唱

▲ Jace第一次做嘉賓。

出道十周年兼首次舉行個人演唱會的馮允謙（Jay），昨晚於StarHall舉行第三場「Have a JAY Time 2022 演唱會」，導演莊文強、好友陳柏宇、李幸倪（Gin Lee）、RubberBand主音6號與太太Tim Lui、電影《媽媽的神奇小子》男主角梁仲恆、少爺占、蔡浩然、男子組合Error隊長梁業（肥仔）。

女子組合Collar隊長Gao、芯駖、Winka、Candy和Marf等捧場。其中Marf是Jay的忠粉，她全場落力揮動燈棒，又唱又跳，非常投入。

昨晚表演嘉賓陳凱詠（Jace），拖手合唱由Jay為她作曲的《Long D》，他讚Jace人靚聲甜，又佩服她除了是歌手和DJ，還參演舞台劇，非常忙碌。Jace說：「係好忙，但知道你請我做嘉賓，我一定一定要嚟，今次係我第一次做演唱會嘉賓。」Jay說：「你嘅第一次就畀咗我？」全場笑聲。

▲ 二人合唱新歌。

Jay感謝專程從加拿大回港的媽咪，每晚到場支持後回家煲羅漢果水給他。Jay笑說：「爸爸嬲咗我，嬲我爆佢睇完第一場騷太攰，噚晚寧願喺屋企煲劇，所以今晚都唔嚟啦！其實爸爸好錫我，每晚完騷返屋企，佢都會煮嘢畀我食。」

Jay表示創作深受爸爸影響：「我細個喺加拿大長大，爸爸喺香港工作，太掛住爸爸就去摷佢啲嘢，搵到佢收埋好多帶。錄音帶呀！爸爸特別鍾意梅艷芳、張學友，所以我細個成日聽。我發現最初寫嘅歌，都有啲90年代廣東歌嘅感覺。」Jay選唱了張學友的《分手總要在雨天》和張國榮的《不羈的風》兩首經典廣東歌。

▲ 四度安歌。

昨晚觀眾超級熱情，首次Encore部份唱了《尋找白金漢》、新歌《給缺席的人唱首歌》和《山旮旯》後，Jay與樂手們退場。觀眾大叫Encore，Jay第二和第三度出場，先後演唱《我好想你》和《聲音導航》。

觀眾仍不肯散場，於是Jay第四度出場Encore，觀眾一湧上前，重重包圍舞台四周，非常墟冚。Jay與樂手再度出場，他見到觀眾反應熱列，激動地說：「我未試過第四次Encore，你哋真係好犀利，我想影張大合照留念。」然後全場大合唱英文歌《Preciously Mine》，離場時他一邊飛吻一邊講多謝。

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