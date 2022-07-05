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【國際炸雞日】KFC明天免費派發香辣脆雞　每間分店限量100隻

社會 16:58 2022/07/05

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（KFC Fb）

KFC肯德基為慶祝「國際炸雞日」，將於明天（6日）在全港分店派發100張炸雞換領券，憑券即可於當日上午11時起，免費換領香辣脆雞一件。

另外，在7月6日至8日期間，凡惠顧KFC家鄉雞套餐或香辣脆雞套餐，更可免費獲贈巴辣香雞翼2隻，堂食或外賣自取都歎到。

KFC肯德基免費派炸雞

換領券派發時間：2022年7月6日香港肯德基餐廳上午開店時派發

換領券有效期：2022年7月6日上午11時至下午9時（逾時失效）

香港KFC分店營業時間： https://bit.ly/3u4RDs0

注意事項

  • 換領券只可使用一次，使用後將不獲發還
  • 上髀或下髀隨機派發，視乎供應而定
  • 恕不接受列印本
  • 換領券不可與其他推廣優惠一併使用
  • 換領券如遺失，或有更改、塗污或損毀，即作廢無效，恕不補發
  • 換領券不可兌換現金或其他產品

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責任編輯：余思嵐

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