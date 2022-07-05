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【公務員加薪】有議員認為今次加薪幅度合理　倡未來調薪應與KPI表現掛鈎

政治 16:57 2022/07/05

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3名「A4」立法會議員楊永杰、林素蔚、梁文廣認為，現時加薪幅度合理，認為已考慮經濟情況和社會觀感，相信市民不會有太大反感。（經濟日報資料圖片）

特首會同行政會議同意公務員劃一加薪2.5%，3名「A4」立法會議員楊永杰、林素蔚、梁文廣認為，政府已考慮經濟情況和社會觀感，形容現時加薪幅度合理，有助提振公務員士氣，又相信市民不會有太大反感。

他們又指，公務員本身亦有「跳Point」（增薪點）機制，大部份公務員不論表現，均獲自動增薪，認為當局應改革公務員薪酬調整機制，建議按通脹調整公務員薪金。

新任特首李家超曾經指，上任後會研究設立關鍵績效指標（KPI）。3名議員認為，這正是時候為公務員制定KPI，將全體公務員薪酬與表現掛鈎，優秀公務員可獲「跳Point」，表現差的公務員不獲「跳Point」。

他們建議，薪效掛鈎制度可由公務員體系的最高層開始，將有份制訂政策的公務員之薪酬，與其所屬決策局或政府部門的KPI掛鈎；及後再逐步向下延伸至低級公務員，並研究為下層公務員訂立可實現的KPI。

他們又提出，建議各政策局與審計署、申訴專員公署等有公信力的單位，一同為各部門、各職級制訂KPI，並於每個表現評級通常設下特定限額，以更準確地反映公務員的表現，讓其更有動力回應市民訴求。

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責任編輯：胡偉明

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