【高糖危機】熱飲本身有糖分落糖恐超標 美國研究高糖可令肝癌風險增78%

▲ 不少熱飲本來已含有糖分。

港人無論食早餐、午餐、晩餐可能會少不了飲杯餐飲，你選擇熱飲時會走糖還是會額外落糖？其實有不少飲熱本身已經含糖，假如再額外落糖，可能會糖分吸收超標，影響健康。

全城減糖減鹽日前在官方fb分享部分常見熱飲的含糖量，其中一杯熱菜蜜本身已經有19克糖，若再加糖飲用，就幾乎達到每天攝取糖份上限的一半。熱朱古力的含糖量則少點，但一杯亦含有14克糖;熱咖啡會再少點，有5克糖;熱檸茶則有2克糖。如果不想攝取太多糖，推介可以選擇相對低糖的飲料，例如熱檸茶、熱檸水。

根據世界衞生組織（WHO）和聯合國糧食及農業組織（FAO）建議，健康人士應把糖份攝取量限於每日總熱量攝取量的10%或以下。換言之，成年人每天攝取糖份不應超過50克。

如果不喜歡熱飲走糖，建議最好都不要加超過一茶匙糖，因為糖份不單只會增加體重，還可能引致蛀牙，甚至糖尿病、高血壓等疾病。

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糖分對身體的危害多多，腫瘤科醫生莫樹錦在《經濟日報》的專欄引述美國一項研究，「NUTRITION 2022」大會經過18年跟進90,504位年屆50至79歲的女士的研究，結果是其中約7%被研究的人士，每天飲用一次或以上含糖飲料（Sugar-sweetened Beverages），一次是指約12安士的汽水或果汁，相對比較另一群組每月三次或以下，患上肝癌的風險比率（Hazard Ratio）是1.78倍，亦是代表把患肝癌危機增加78%。

莫樹錦醫生更在專欄中表示，自己多年前已停止飲用含糖飲料，要汽水便喝有氣礦泉水;飲咖啡和茶都不加糖，他指出起初的確會不慣，但很快便習以為常。

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責任編輯：羅嘉欣