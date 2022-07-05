【家居好物】港媽12元淘寶購入漂白神物 令黃霉灰白色衣物還原白色衫

▲ 有港媽在社交平台分享自己花了$12把衣物變白。

白色衣物易黃易「污糟」，洗得多又容易發霉，近日有位媽媽於網上分享自己在淘寶購入$12的「爆炸鹽」，堅稱「堅掂」，成功把女兒變了灰白色的衣服變回白色，大讚好用兼推介大家一試。但原來當中的「過碳酸鈉」是主要成分，可以漂白衣物外，還可以殺菌。

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該名媽媽昨日（4日）於Facebook群組「淘寶開心share」發文指，女兒的白色衣物洗太多變成了灰白色，於是在淘寶購入了「爆炸鹽」，除了把衣服變白外，還把衣服上的陳年舊跡都去除掉，就連「彩色衫唔會漂到甩色」。即使女兒衣服上有彩色刺繡圖案，都沒有出現「甩色」情況！

喺淘寶搵到呢隻堅掂，漂兩個鐘之後灰白色嘅衫變返白色！

該名網民指自己使用60度熱水浸著衣服，之後用1公升水加入100g「爆炸鹽」浸約2-3小時，成功把灰白色衣服變回白色衣服。

▲ 港媽花$12買入「爆炸鹽」漂白衣服。（圖片來源：淘寶開心share）

帖文一出，隨即引起網民熱議，不少人都感興趣購買一試，當中亦有不少網民表示很好用「買左，堅好用，好亮白！」更提醒大家加溫熱水洗衣效果會更快更好，不少人都大讚成功去除陳年積，又便宜。

過碳酸鈉其實是一種氧系漂白劑，常用作為洗衣粉中的主要成份，溶於水中的過碳酸鈉，可分解成過氧化氫（雙氧水）跟碳酸鈉（蘇打），可用作漂白殺菌及去污，包括唇膏印、醬油、的血漬等。

由於過碳酸鈉偏鹼性，大家使用時要留意肌膚直接接觸，宜帶手套才利用碳酸鈉清洗衣物。

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責任編緝：蕭雅文