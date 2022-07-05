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【食物安全】保發食品有限公司煙三文魚樣本檢出李斯特菌　即令停售及下架

社會 17:12 2022/07/05

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(資料圖片)

食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）表示，抽取保發食品有限公司所分銷的煙三文魚樣本檢出李斯特菌，分銷商已按中心指令將有關批次的所有品牌及包裝分量（分別為100克及500克）的刁草煙三文魚產品停售及下架，並作出回收。

中心指，6月30日得悉檢測結果後，已即時派員到有關食物製造廠跟進調查，抽取食物和環境樣本作檢測、指令涉事生產商回收受影響產品，以及向有關食物製造廠負責人及員工提供衞生教育。中心並於同日發出新聞稿提醒業界及市民。有關廠房生產線自6月30日傍晚起已停止運作，並已進行徹底清潔消毒。今日再次派員巡查經徹底清潔及消毒後的廠房，並再次抽取環境樣本作檢測。中心亦派員巡查市面零售點，現時並無發現有受影響的產品出售。

中心呼籲市民不要食用有關產品。業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。市民可於辦公時間致電熱線2898 9962或6366 0067，查詢產品回收事宜。巿民倘未能確定所持產品是否屬受影響產品，可向出售有關產品的商戶查詢。

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責任編輯：余思嵐

 

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