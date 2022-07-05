【育兒心得】父母說話方式影響孩子行為　「曳蠢百厭」掛嘴邊損孩子自信 

這位青年找我傾訴：「我好無用，做咩都唔好！」

「點解咁講？」我問。

原來他負責的活動被老師推翻，要他重新計劃過。

「老師鬧你無用嗎？」我再問。

「佢冇講，係我唔夠好，做唔到佢嘅標準，我都係唔夠班策劃呢啲活動！」苦口苦面的回答。

我認識這位老師，是強悍的那種，很會訓練人。我知道他非常欣賞這位男生，所以要挑戰青年令他做得更好，青年不但沒有接受挑戰，還墮入自憐當中。

雖然大家都認為男生相當聰頴，但他的父母並不覺得，常把他比較，總覺得他不夠好，難怪他把老師不接受他的計劃，誤解成為不接受他整個人。

老師只不過對事不對人，但青年自小的家庭傷害扭曲了他的思想，如果他繼續這種思考模式，便不能進步，因為接受不了批評。

大家可能以為後生仔太敏感才會這些情況，我們還不是一樣。

這是我本人在家間無中出現的情況。

當老公非常認真改正我說：「唔係咁喎，你咁樣做唔啱，應該要…………..！」我內心的熔岩開始滾動，如果他再加一句語氣重的批評，火山立即爆發：「你即係話我唔好啦？」然後自動轉去受害者晦氣模式：「我做乜都唔好㗎啦！咁你做埋佢囉！」

幸好老公機警，見狀便不會糾纏下去，只會說：「咁樣我哋係傾唔到落去，我完全唔係咁嘅意思，你冷靜一吓先！」

很多時候我們的感覺騎劫了事實的真相，「對事不對人」對於我們這班自幼不斷被家人和社會提醒做得不夠好的一群，並不容易。

過往我們舉辦育兒講座，都會教父母改變對子女的說話方式。因為當小朋友有行為問題，父母太容易對小朋友說：「曳」、「蠢」、「百厭」、「唔醒目」等對孩子自我形象充滿破壞性的說話。其實我們不滿的只是他們的行為，我們的說話應該針對他們的行為，而不是他個人。例如：「我唔接受你發脾氣，你依個行為係唔啱！」而不是「你咁曳，成日發脾氣，你咁曳我唔要你！」

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我們怎樣看自己，是由從小到大家人怎樣看我們而來。家人經常對人不對事的話，我們便看不到自己的好了，如近視一樣，再看不清楚自己，最後做什麼事情都覺得自己不夠好。唯有配副正確度數的眼鏡，才能讓你準確地看清楚自己。

幸好我知道看模糊了老公的意思，晦氣過後，決定帶上眼鏡，校正我的視覺，才可把我倆需要處理的事情做好。大家要好好檢查眼睛，懂得正確地看待自己，才能健康地看待別人對你的意見。

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