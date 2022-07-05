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【污水陽性】葵青寧峰苑及荃灣珀麗灣等污水陽性　民政處派發逾19萬套快速測試套裝

社會 17:21 2022/07/05

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

(新聞處提供)

民政事務今日（5日）表示，葵青、荃灣及離島區污水樣本呈陽性，向區內住戶、清潔及物管員工派發共約199000套快速測試套裝。
 

快速測試

葵青-寧峰苑、長發邨、青泰苑、青雅苑及青宏苑
　　 
荃灣-縉庭山、昇柏山及珀麗灣、田寮新村和馬灣大街村中、馬灣大街村南、馬灣大街村東、馬灣大街村北及馬灣漁民村屋的住戶
　　 
離島-海堤灣畔、昇薈、東環及藍天海岸

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：余思嵐

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