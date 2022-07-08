【價值教育】聖公會主風小學融合價值教育STEAM　藉傳統節慶辦跨學科學習活動

▲ 聖公會主風小學融合價值教育及STEAM，舉辦跨學科學習活動。（相片由學校提供）

傳統節日除了是假期，其實亦可以是向教育學生的機會。早前位於沙田的聖公會主風小學趁著端午節，融合「價值教育XSTEAM」，利用跨學科學習活動及探究式學習模式，在校內展開一場「端午龍舟競賽」。

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情境引入活動 學習傳統節慶文化

學校在活動中先以常識科的節日文化作導入式教學，以說故事形式向學生解釋端午節由來，帶出龍舟競賽的傳統文化意義。過程中老師會在故事末段自設故事情境，以拯救跌到河中的屈原為題，導入教學目標，令學生對課堂產生興趣，互相討論如何利用環保物料拯救屈原。

環保結合科技 學習STEAM精神

其後學生會運用環保物料，自行製作龍舟並嘗試在水上航行，以拯救屈原為目標。過程中教師會引導觀察學生，協助解決船身變型、入水、重心不平均等問題。學生又會學習Microbit編程，製作「龍舟杖模擬器」。模擬器透過搖控感應，驅動馬達使龍舟順利於水上航行。學生在學習編程中亦表現投入，展現濃厚學習氣氛。

最後音樂科老師又會教授船員聆聽鼓手擊鼓節奏掌控龍舟的方法。引導學生以穩定節奏揮動龍舟杖模擬器，利用學生創作的龍舟拯救屈原。活動中學生漸漸了解如何協作，才能讓龍舟在水上前行，幫助學生在陸上亦可體驗龍舟競賽樂趣，學習團體合作精神。

學生喜歡探索式學習

是次活動加深學生對屈原生平及歷史故事興趣，學習欣賞古人愛國情操、價值觀及犧牲精神。此外，也鼓勵學生運用傳統文化藝術、STEAM技能進行龍舟創作，體現價值觀教育及STEAM素養。學校表示喜見於學生在學習過程中的投入，證明了價值教育融合STEAM的課程設計成效顯著。

學生們亦不敢相信能以環保物料製作龍舟，並可在水上航行，更表示喜歡探索式學習，學習過程中得到自信、成就感和學習上的肯定，更希望類似活動能夠延續。

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學生亦表現主動學習精神，建議嘗試在手腕配戴搖控感應器，配合擊鼓動作（左右敲擊）驅動龍舟馬達（左右推動），令龍舟依照擊鼓節奏航行，模仿龍舟比賽實況。老師欣賞學生勇於創新精神和積極學習態度，學生們改良自製龍舟，將龍舟競賽變成具音樂元素的實體遊戲，讓更多同學能夠「學與其中，樂在其中」。

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責任編輯︰王明芳