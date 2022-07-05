【打擊罪行】海關檢8000萬元私煙及另類吸煙產品　拘88人最細僅17歲

▲ 海關記者會總結「六月．戒煙月」打擊私煙的執法成效。（黃傑偉攝）

海關今日（5日）表示，成功偵破241宗案件和拘捕88人，檢獲市值超過7500萬元懷疑私煙及懷疑另類吸煙產品，當中懷疑私煙的應課稅值超過4000萬元。

海關機場科郵件清關組指揮官簡潔嫦指，6月份在機場、深圳灣管制站、港珠澳大橋管制站及貨櫃碼頭，偵破77宗進口或轉口另類吸煙產品案件，檢獲53萬件另類吸煙產品，市值1,793萬元。其中36宗經貨運及郵包輸入本港佔47%，檢和52萬多件另類吸煙產品市值1,788萬元，經郵包輸入23宗佔64%，亦發現走私集團以貨櫃海運進口或轉口到港，共檢獲36萬件另類吸煙產品，市值1,624萬元。

海關亦偵破41宗經旅客走私另類吸煙產品入境佔53%，檢獲約2,000件另類吸煙產品，市值約5萬元。佔一半旅客經機場入境，15宗經陸路口岸，入境旅客主動向海關申報，只牽涉少量另類吸煙產品，屬於自用性質，暫時未發現有走私意圖。

稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官張惠雯指，於未完稅香煙海關於出入口及轉口共偵破50宗案件，倒截約1,000萬支未完稅香煙，於儲存、分銷及買賣零售方面進行全方位執法行動，於過去一個月共偵破110宗分銷買賣私煙案件，共搗破兩個大型私煙倉庫，檢取共14部用作分銷未完稅香煙車輛，檢獲1,100萬支未完稅私煙，拘捕77男11女，年齡介乎17至87歲。6月份共檢獲約2,100萬支私煙，市值6,000萬元，應課稅值4000萬元。

走私集團會以不同手法，不擇手段將私煙混於貨運及郵包入境。包括混集食品，例如茶葉或即食麵內，亦會混於家庭用品或口罩內及收藏於機器組件之內。走私集團亦會將倉庫轉移至一些高尚住宅內，或以車輛作為臨時倉庫，及選擇一些偏遠例如墳場等地方分銷私煙，以逃避海關人員調查及執法。

海關呼籲年青人不要貪圖搵快錢，幫助分銷私煙及派傳單，一旦被捕有可能留有案底影響前途。根據應課稅品條例任何人處理、管有、購買及售賣私煙即屬違法，一經定罪可被判罰款100萬元及監禁2年。根據進出口條例，任何人輸入輸出未列倉單貨物，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年。任何人管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙及草本煙產品，違例者可被判罰款5萬元及監禁半年。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉