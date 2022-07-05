【培育子女】孩子在意爸媽回應愛聽甜言蜜語　幼稚園社工教路5大「愛的語言」表達法

▲ 幼稚園駐校社工分享5種表達方式向孩子展示「愛的語言」。

「我做得好嗎？」

「我今日表現怎樣？」

「給我一個讚！」

「我有沒有進步？」

有沒有想過孩子為何在意父母的回應？原來這些「甜言蜜語」是其中一種表達愛的方式。美國婚姻輔導專家蓋瑞．查普曼博士 (Dr. Gary Chapman)提出了「五種語言」。如果家長經常用「愛的語言」向孩子傳達愛，他們愈能感受父母的關懷及愛護，有助建立更親密的親子關係。我們嘗試瞭解一下這五個表達愛意的方式：

1. 肯定的言詞

肯定的言詞具有龐大的力量！孩子很重視父母讚美及鼓勵的說話。多向孩子說出讚美和鼓勵的話，避免加入批評及教導的字眼。例如「我愛你」、「你很認真地畫畫」、「你今日很專心吃飯，進步了」等。如果父母可以每天說出子女值得欣賞的地方，多加肯定和鼓勵，他們定能從中感受到最大的愛。

2. 身體接觸

愛，不一定要說出來。有時候我們可以透過身體語言傳遞愛意。孩子每天都渴望父母溫柔的觸摸、擁抱、親吻或彼此擊掌等接觸。家長不妨每日都給孩子抱抱，或者給孩子一個吻。他們能夠感到親密的情感交流和安全感。

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3. 服務

父母要特別敏感及懂得分辨孩子真正的需要，才決定服務的行動。而且這個服務要幫助孩子發展自己的獨立和能力，而不是成為孩子成長的絆腳石。例如：幫助孩子打掃房間，同時亦鼓勵孩子一同清潔，並在教的過程，讓孩子感受到父母的循循善誘和期盼。

4. 精心的時刻

精心的時刻讓孩子了解「你很重要，我喜歡跟你在一起啊」的訊息。父母應花心思為孩子計劃精心的親子時間，並積極及正面地回應孩子的需要。過程中父母暫時放下手提電話，給予孩子全心的關注，例如一起玩遊戲、安排外出活動等，讓孩子在過程中感受到父母的支持和陪伴。

5. 禮物

送昂貴的禮物不一定帶給孩子快樂，反而應著重禮物能否給孩子感到愛的感覺。例如父母製作孩子喜愛的食物、製作一件小手工或給孩子一張鼓勵的小字條等等，都可以令孩子感到自己被疼愛及重視。

孩子心靈的深處期盼著感受父母的愛。家長多嘗試運用以上五種「愛的語言」表達愛，從而孕育出自信又快樂的孩子。

原文標題為「為什麼孩子愛聽甜言蜜語？」

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 幼稚園駐校社工 夏嘉怡