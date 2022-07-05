【名校導演】哥哥血癌離世發奮勤力讀書　羅啟銳隨兄考入男拔成就出色導演

▲ 羅啟銳發奮讀書，隨兄考入男拔。

香港著名導演及編劇羅啟銳日前因為突發心臟病逝世，終年69歲。羅啟銳一生與女友張婉婷創作了不少膾炙人口的電影，包括《秋天的童話》、《七小福》、《玻璃之城》及《歲月神偷》，兩人因而被稱為「雌雄大導」。其中《歲月神偷》原來是羅啟銳的親身經歷，是他半傳記電影，片中哥哥羅進一是品學兼優的男拔學生，更是田徑隊的主力成員，贏得學界全場總冠軍，弟弟羅進二視哥哥為偶像，經常到男拔看哥哥跑步比賽，可惜哥哥因為血癌早逝，羅進二便發奮圖強，追隨哥哥的步伐，考入男拔。

▲ 羅啟銳一生與女友張婉婷創作了不少膾炙人口的電影，兩人因而被稱為「雌雄大導」。

現實中羅啟銳畢業於拔萃男書院及香港大學，及後到美國紐約大學留學是名副其實的高材生，他也跟隨哥哥進入男拔讀書，在美國留學期間認識了女友張婉婷，兩人攜手創作多套經典電影，而羅啟銳的死訊亦是在母校拔萃男書院的朋友圈中傳出，據知他是在家中感到心臟不適，由救護車送院期間離世。羅啟銳在世時曾說過：

在幻變的生命裏，時間才是最大的小偷，是我對人生的想法。你曾經以為擁有的東西，也會被時間偷走，你將會是一無所有的離開。

羅啟銳在離開時就猶如他所說一無所有，不過他留下的經典電影卻會一代又一代流傳下去。

▲ 《歲月神偷》是羅啟銳的半傳記電影。

▲ 《秋天的童話》非常經典。

拆解男拔「大佬制」文化

Topick記者早前曾經訪問過男拔的校長鄭基恩，他講述男拔的「大佬制」文代，它令學生有成長楷模之餘，在與師兄弟相處時加強溝通及領導技巧，也增強他們對校的歸屬感，形成濃厚的愛校情懷，舊生亦積極地協助師弟的發展。面對日新月異的科技，鄭基恩說，校方着重培養學生的自主學習能力，希望畢業生成為同時具科技才能及同理心的人，近年更推出相應課程，鼓勵學生多關心弱勢社群。

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鄭基恩本亦是男拔校友，小一至中學畢業都在男拔渡過，1989年回母校教書，留任至今。他表示，男拔擁有獨特的「大佬」文化說是外活動不只由老師帶領，高年級的同學同樣扮演重要的領導角色，他說：「在青少年成長過程，尤其是男生，很多時候都不是有人教，就要聽你講，而是要有一個學習榜樣。」

而對於大佬們來說，鄭基恩認為，指導「細佬」的過程可以培養他們的領導能力，「高年級學生教人時，自己的能力都會有提升，亦會學會領導能力。」低年級的學生在師兄的帶領下逐步成長，輪到他們成為「大佬」時，又繼續將這種文化精神傳承下去。而這種傳承，亦讓學生對學校有強烈的歸屬感及責任感。

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責任編輯︰王明芳