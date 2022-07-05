【市區重建局】未來2至3年迎逾150億資金缺口　或借貸逾百億助重建

▲ 市建局主席周松崗（左）及行政總監韋志成。（資料圖片）

市建局未來2至3年將迎來逾150億資金缺口，市建局主席周松崗認為，借貸是可行籌集資金方法之一，「一間公司資金有缺口屬正常，當我們有借貸能力，我們不應該害怕借錢，甚至可借多於150億。」行政總監韋志成則預計，市建局有能力借逾400億元貸款。

市建局在2022/23年度，將有四個項目推出招標，再加上未來數年，預計還會推出5至6個項目招標。雖然有資金回籠，但仍入不敷支，預計2至3年後，資金缺口或增加至150億元或者更多。

市建局去年已聘請財務顧問為融資安排進行研究，市建局行政總監韋志成表示，據現時財務顧問評估，市建局可以借到400億資金，市建局會在未來兩年進行融資所需的前期工作。

翻查記錄，市建局過去曾最少2次進行融資，包括在2009年首次以3年期定息的方式發行15億港元債券；以及在2003年籌組36億元銀團貸款。

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記者：陳梓蔚