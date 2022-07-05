恒生四大社區投資支柱　至少25%資源用於應對氣候變化

恒生銀行植根香港近九十年，作為百業之母，除了肩負起推動經濟發展的重任，履行社會責任更是責無旁貸。要為社會帶來正面改變、注入深遠意義，時間、資源、人才缺一不可；因此，恒生投入財務及非財務資源，具策略地制定和支持適切與適時的社區項目，並凝聚近八千名員工參與義工活動，惠及兒童、青少年、長者、基層家庭、邊緣青年、少數族裔，甚至運動員等。未來我們將繼續專注於四個社區投資範疇，善用資源為社會和環境帶來最大效益。



應對氣候變化減少碳排放、實現碳中和、教育年輕一代



地球生病了、沒有冬天了、物種滅絕了……恒生深明保護地球人人有責，應對氣候變化乃其中一項重點社區投資。碳排放是空氣污染元兇之一，它加快全球暖化、加劇極端氣候等氣候危機。減少碳排放、實現碳中和、教育年輕一代關注氣候變化是恒生致力推行的項目；我們承諾於2030年或之前在營運方面實現碳中和，並由2022年起5年，每年最少投放25%的社區投資資源於應對氣候變化。



此外，我們積極支持本地可再生能源發電；2021年與低碳想創坊推出「減碳恒動系列——太陽能關懷計劃」為突破青年村安裝太陽能板，預期從太陽能板獲得的回贈足以支持本地青年氣候教育達10年。我們又推出「低碳校園」將此模式引入學校協助安裝太陽能板及進行氣候教育。恒生熱忱於成為本地銀行業ESG發展的先導者，2021年主題贊助「環境、社會及管治與綠色金融機遇論壇」，匯聚企業、非牟利機構、監管機構等持份者，討論及研究可持續解決方案。作為具社會責任的金融機構，恒生支持客戶轉型邁向低碳經濟。2022年首5個月批出的綠色貸款及可持續表現掛鈎貸款差不多是2021年全年批出貸款額的兩倍。

▲ 「恒生低碳校園」支持學校生產及使用可再生能源減碳，並推行氣候教育。

推動可持續金融及理財教育 針對各年齡層的理財教育



理財是重要生活技能，尤其在這智能和數碼化年代，儲蓄、財富增值、精明消費，甚至避免墮入金融騙案均是必須掌握的知識。有效理財方能為自己及家人實現人生不同階段的計劃與夢想。恒生運用金融行業專業知識，在社區開展連串理財教育計劃，覆蓋由幼稚園學生到長者各年齡層。



我們與東華三院健康理財家庭輔導中心推出「小寶學理財」，讓幼稚園學生及其家長學習理財；另一「財智鐵人」計劃教導初中學生正確理財態度及提升對金融犯罪的警覺性；與家福會理財教育中心推出「e$mart 理財童學會」，讓小學生透過遊戲日體驗電子銀包消費。而與恒生大學合作的社區項目，培訓大學生成為理財大使，再由他們教長者理財，實踐跨代共融、跨代學習。

▲ 以互動和生活化方式教導學生有效理財。

提升未來技能 提升年輕人競爭和就業能力



年輕人在社會發展扮演着重要角色。疫情帶來新常態、創新與數碼科技的新轉變，我們持續地投放資源為年輕人提供裝備未來技能的機會，提升他們的競爭和就業能力。相關社區項目包括「I am…」青年職學平台，用數碼渠道為年輕人提供針對性的職涯建議；「恒生青年前路探索計劃」為弱勢及少數族裔青年提供就業、創業培訓與機會；「恒生技能創未來基金」乃支持社福機構開展與未來技能相關的社區項目。

▲ 「恒生青年前路探索計劃」為弱勢青年及少數族裔提供創業和就業培訓。

關懷社會 迅速地回應社會需要



2021年是體壇豐收年，香港代表隊在東京奧運多項賽事中取得亮麗成績。疫情下大小賽事暫停、訓練模式改變卻無損運動員的堅毅精神。其中，香港乒乓球代表隊女健兒摘下奧運團體賽銅牌，更打破本港有史以來在同類比賽中最好成績。對恒生尤其鼓舞，亦印證了我們為社區締造長久、正面的影響。



自1991年起，恒生無間斷地推動香港乒乓球發展，恒生乒乓球學院由2001成立至今孕育逾65,000名學員，當中140人成為港隊或青少隊隊員。出戰東京奧運6名正選乒乓球員有5人畢業於學院，包括銅牌女將杜凱、李皓晴、蘇慧音及男子球員黃鎮廷及林兆恒。時至今日，一班由香港孕育出來、土生土長的乒乓球員在國際體壇發光發亮。



全民抗疫‧抗疫同恒——疫情持續數年，今年首季尤其嚴峻、重創各行業，人心惶惶。恒生及時捐出港幣1,000萬推出「抗疫同恒」計劃，捐出15萬4千劑快速測試予社區、25,000份抗疫物資包；受惠的有基層家庭、長者、少數族裔人士及露宿者。我們亦明白心靈支援與物資捐助同樣重要，遂支持家福會設立抗疫及情緒支援熱綫，動員110名社工和恒生義工的團隊，三個月內處理逾4,700宗個案。有見失業率高企，青年組別特別嚴重，恒生提供150個為期半年的工作機會，讓近年畢業大學生體驗銀行工作，接受培訓提升競爭力。此外，早於2020年疫情開始時，恒生「友伴童恒」學童支援計劃協助受停課影響的基層學生和其家 庭，提供功課輔導、託管和心理支援服務；又聘用年輕人擔任導師，逾6,000人受惠。

▲ 三名奧運銅牌女將皆畢業於「恒生乒乓球學院」。

▲ 捐贈25,000份抗疫物資包予基層家庭和長者。

▲ 為受停課影響的學生和家庭提供功課輔導、託管和心理支援。

在未來日子，恒生繼續與香港社區同行，投放更多資源、知識和人才，共同建設更繁榮及可持續發展的未來。



(特約)