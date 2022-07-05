【癌症殺手】本港第5號癌症殺手　進食高糖食物增患胰臟癌風險【附高糖食物名單】

高糖食物會增加罹患胰臟癌的風險！胰臟癌是本港第5號癌症殺手，台灣中央研究院證實，患上胰臟癌的關鍵在於「糖代謝異常」。有台灣營養師曾指出，除了甜食，烹煮鹹食時往往也加了很多糖，例如肉醬、肉燥飯，同樣屬「高糖」食物。

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心2019年的數據，胰臟癌是本港第5號癌症殺手。由於胰臟位置深藏腹腔，加上發病早期往往幾乎毫無徵兆，一般身體檢查難以偵測到，大部份個案在確診時已屬晚期。

影片推介：

增加患糖尿病及胰臟癌風險

據香港食安中心標準，每100克食物含超過15克糖，即屬「高糖」食物；每100克食物含不超過5克糖即可稱為「低糖」食物。

台灣彰濱秀傳醫院的營養師林圓真早前在facebook專頁「白袍營養師 - 林圓真營養師」指出，高糖食物不但增加患上糖尿病及患胰臟癌風險。吃起來鹹鹹的食物，含糖量也很高。

鹹食有隱藏糖分 蛋糕雪糕糖分高

林圓真指出，雪糕、蛋糕、含糖飲料和糖果是常見的高糖食物。但「隱藏版高糖食物」最易被忽略，例如：肉醬、肉燥、肉羹飯、大腸麵線、番茄醬、沙律醬、濃湯和酸味飲料等，額外添加的糖分超乎想像。

林圓真表示：「許多店家為了讓滷肉飯看起來有漂亮的醬紅色，炒肉的時候會加冰糖一起炒，這與只用醬油滷的顏色不一樣，有時候還會加糖去平衡鹹度。 每100公克滷肉含有1顆方糖。」

港人經常進食的小食及甜品，糖分不能小覤。據本港食物安全中心的數據，以下食物每100克含糖量已超出標準，屬高糖食物。

食物種類 每100克食物含糖量 焦糖爆谷53.2克 （約10粒方糖） 啫喱51.2克 （約10粒方糖） 瑞士卷47.5克 （約9.5粒方糖） 朱古力雪糕25.4克 （約5粒方糖） 雜錦果麥棒21.4克 （約5粒方糖） 雲呢拿雪糕21.2克 （約4粒方糖）

酸味飲料含糖量最高

林圓真又提醒，市面售賣的酸味飲料含糖量，比起無糖茶飲高出3倍，例如：

半糖百香綠茶（一杯700毫升）：含16粒方糖

三分糖百香綠茶（一杯700毫升）：含15粒方糖

半糖珍珠奶茶（一杯700毫升）：含9粒方糖

半糖烏龍茶（一杯700毫升）：含7粒方糖

她指出，酸味飲料含糖量最高，需控制血糖值，保護胰臟免受糖代謝異常影響，以降低患胰臟癌風險。

攝取過量葡萄糖 或導致細胞癌化

她早前撰文指出，據國際期刊的研究，患糖尿病的胰臟癌病人，體內的胰臟細胞中，發現KRAS基因突變（編按：正常的KRAS基因可抑制腫瘤細胞生長），但在其他器官組織未有發現。同時，沒有患糖尿病的胰臟癌病人中也沒發現。

人體攝取葡萄糖後，會產生「去氧核糖核苷三磷酸」（dNTP）的核苷酸。若攝取過量葡萄糖，會增加胰臟細胞出現「蛋白質糖化」的機會，導致調節dNTP的酵素活性降低，細胞內dNTP產量不足。在基因組成與複製過程中，dNTP是不可或缺的。如果胰臟細胞所需要的dNTP不足夠、發生錯誤，就會導致基因突變和細胞癌化。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣