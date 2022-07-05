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【防止賄賂】涉遞交關愛基金申請表附500元賄職員　63歲翁被裁定罪名成立

社會 17:48 2022/07/05

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（資料圖片）

廉政公署早前落案起訴一名關愛基金申請人，控告他申請津貼時行賄關愛基金秘書處職員。被告今日（5日）在九龍城裁判法院被裁定罪名成立。裁判官崔美霞將案件押後至七月十九日判刑，以待索取被告的背景報告。被告暫時還押，交由懲教署看管。
　　 
被告楊基鋼，63歲，被裁定一項向代理人提供利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9（2）條。

案情透露，關愛基金「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃由民政事務局轄下的關愛基金秘書處管理，向低收入家庭提供一次過一萬元津貼，協助他們適應和融入社區。
　　 
關愛基金秘書處另聘用職業介紹所，由介紹所職員處理計劃的申請。申請人須提供個人資料及其他相關證明文件。如申請資料不全，關愛基金秘書處職員會要求申請人以郵寄或傳真方式補交資料。
　　 
被告2020年10月中遞交該計劃的申請表。一名關愛基金秘書處職員2020年12月初向被告發信，指其申請表資料不全，要求他從新提交申請表再行處理。關愛基金秘書處2020年12月10日收到一個內附一張500元鈔票的信封，信封上寫了被告的名字和住址。秘書處一名職員當日兩次致電被告，向他查詢附上鈔票的原因。被告表示該筆錢是「手續費」，但該名職員指申請人不需繳交手續費，並要求他領回款項，被告則請職員接受該筆「飯錢」。
　　 
廉署早前接獲關愛基金秘書處轉介貪污投訴遂展開調查。民政事務局及關愛基金秘書處在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由高級助理刑事檢控專員黃志偉代表出庭，並由廉署人員周宛琪協助。
　　 
廉署提醒市民切勿以身試法，以行賄手段獲取公共服務。如某項公共服務涉及收費，當局會以公開方式列明應付費用及繳交方法。若申請人以額外「手續費」或「打賞」賄賂機構人員批核申請，即屬違法。

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責任編輯：余思嵐

 

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