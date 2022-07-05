【失眠食療】睡眠欠佳會降低免疫力 營養師教食6種食物有助一覺好眠

▲ 營養師教食6種食物有助一覺好眠。

打工仔工作壓力大，生活節奏快，或多或少影響睡眠質量。眾所周知睡眠對健康很重要，尤其是疫情期間免疫力相當重要，一覺好眠對身心健康、消除疲勞恢復體力，提升免疫力，是不可或缺，換言之，睡眠不足或睡眠質素欠佳會危害健康、導致免疫力下降，但可以透過進食一些食物去改善。

台灣營養師余朱青在其facebook指出，長期睡眠不足或睡眠品質不好，會增加罹患高血壓、心血管病、糖尿病、憂鬱和肥胖的風險，也容易使人易怒煩躁，影響人際關係。

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她建議，如果想睡覺但無法入眠，或是有不停驚醒的問題，可以食一些幫助睡眠的天然食物。

1.含鎂的食物

例如深綠色蔬菜、南瓜籽、香蕉、堅果等，因為鎂具有調節神經細胞與肌肉收縮的功能，有助安定情緒、消除焦慮，並提升血清褪黑激素，以及降低有壓力賀爾蒙之稱的皮質醇，有助提升睡眠品質。

2.含鈣的食物

例如芝蔴、小魚乾、牛奶等，因為鈣能夠強化神經系統、可以穩定情緒、放鬆肌肉和消除緊張感。

3.含鉀的食物

鉀可以維護心跳規律跳動、神經健康，並可增進睡眠質素、減少夜間起床次數。蔬菜、瓜類、奇異果、花椰菜、黑棗等都含豐富的鉀。

4.含維生素B的食物

全穀類、深綠色的蔬菜等都含有維生素B。維生素B群有助於維持神經系統穩定，具安定情緒的功能，除可幫助睡眠，也可減少白天嗜睡與疲倦，還有消除煩躁與不安的功能。

5.含色胺酸的食物

包括乳品頪、黃豆類、魚類和肉類等食物。

6.含GABA（γ-氨基丁酸）的食物

納豆、泡菜、味噌、南瓜、番茄等食物都含豐富的GABA。

除了飲食之外 ，做運動流汗都有助改善睡眠不足或欠佳，並且睡前要盡量避免進食影響入睡的食物，包括容易造成脹氣的食物，咖啡因、黑朱古力、含酒精飲品、加工肉品、或高脂肪的食物。

文章獲營養師余朱青授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣