【倪匡火化】周慧敏發文「蒙C寵召」大有來頭　書迷拆解：真係衛斯理

▲ 倪匡的書籍一直深受港人喜愛。（冼偉倫攝）

文壇巨匠倪匡7月3日下午逝世，媳婦周慧敏今日（5日）在Facebook 表示，倪匡7月3日在香港防癌會賽馬會癌症康復中心安詳離世，遺體已於7月5日移往哥連臣角火葬場火化。在周慧敏的帖文中，她特別提到「我們敬愛的父親倪匡先生於2022年7月3日蒙C寵召」，引發不少網民疑惑，什麼是「蒙C寵召」。

有讀者指，倪匡已經信主，應為蒙主寵召，懷疑周慧敏是否寫錯字。不過查閱倪匡過去的小說，原來裡面另有玄機，是周慧敏與倪匡老先生過去舊作《頭髮》中的情節「互文」，C代表著耶穌基督。這樣的讓人覺得「真係衛斯理」，另一方面足見周慧敏與老爺倪匡關係之好。

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▲ 周慧敏的帖文。（網上截圖）

原來，在倪匡的小說《頭髮》裡，他創造了四大教主，他們的名字分別用英文字母ABCD代替。讓大家一邊看一邊猜：A是誰、B是誰、C是誰、D又是誰。根據倪匡的說法，這四個人的個性，還有言行舉止，彼此之間差異都非常大。其實代表著A：伊斯蘭教的阿拉伯話是Al-'islām（穆罕默德）、B：Buddha（佛陀）、C：Christ（基督）、D：音是Dao道（老子）。

▲ 倪匡曾出席香港書展。（冼偉倫攝）

《頭髮》是倪匡停筆六年後再寫的作品。這故事報載時原名是「無名髮」。故事講述人類頭髮原有的功能是用於傳送靈魂，外星人可以用靈魂形式去進行星際間的旅行。這故事解釋了人類「原罪」的來源，以及宗教救贖世人的觀念。故事中其中一個情節，就是衛斯理在七層地下室中，意外落入石室中的裝人設備，偶然啟動裝置，借由頭髮傳送腦波，靈魂到了外星球。

得知外星人遣走一批被剝奪智力和頭髮功能的罪人到地球，這些人是由實驗室無性生殖產生的複雜人，並派Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ（分別指穆罕默德、佛祖釋迦牟尼、耶穌、老子李耳）四人來到地球後，創立了地球的四大宗教，主張相信他們就能得救。

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記者：袁澍