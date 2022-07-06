【超市大搜查】日雜《LDK》評試9款潔面乳　3款A級洗面奶清潔力強不緊繃

▲ 日雜《LDK》評試9款潔面乳，2款A級洗面奶清潔力強不緊繃。

洗面是護膚的重要步驟，可以去除皮膚的油脂及污垢，不過一些清潔力強的洗面奶有機會令皮膚變得乾燥。日本雜誌《LDK》近日評測了9款洗面奶，找出清潔力強兼保濕的潔面產品。

《LDK》這次搜羅了9款2000日圓（約115港元）以下的洗面奶，比較它們的清潔力、保濕力、成分以及使用感。

測試一：清潔力

在人造皮革上塗抹污漬，然後用已起泡的洗面奶擦拭，比較去污效果。

測試二：保濕力

用儀器測量使用洗面奶前後皮膚的水分含量。

測試三：成分

專家分析洗面奶的成分，根據表面活性劑的種類、刺激性、以美膚成分進行評分。

測試四：使用感

將硬幣放在泡沫上，觀察下沉了多少，測試泡沫質地是否綿密。

以上4項測試中，以清潔力的評分比重最高，完整測試結果如下：

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在以上11款潔面產品中，有3款產品被評為A級，分別是「ORBIS BRIGHT Wash」、「SENKA Perfect Whip Premium」以及「BOTANIST Botanical Face Wash」。

當中，「ORBIS BRIGHT Wash」奪得「Best Buy」，《LDK》指它的清潔力強，用泡沫輕輕拭擦即可去除多餘皮脂，而且泡泡豐滿綿密，使用時不傷皮膚。

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責任編輯：羅嘉欣