【大學發展】滕錦光：教師所做的都是為學生好　冀學生對社會有貢獻

▲ 理大校長滕錦光（中）表示，教師所做的都是想為學生好，希望他們未來有好的發展。（譚以諾攝）

香港理工大學今年4月去信要求學生會即使停用「香港理工大學」字眼，並須於7月15日前遷出理大校園範圍。理大校長滕錦光今（5日）被問到如何評價與學生會關係，他表示，教師所做的都是為學生好，希望他們未來有好的發展。另外，他又希望新一屆政府可在大學創科方面投資更多資源，包括考慮在北部都會區撥出土地，供初創公司發展。

滕錦光今午出席傳媒聚會後被問到如何評價與學生會的關係，他引用國家主席習近平訪港時說「青年興，則香港興」，又說教師想學生將來有好發展：

作為老師，所做都係為咗學生好，希望佢哋將來有好嘅發展；大家都係希望幫到青年人發展，令他們有上升的空間，想學生成為對社會有貢獻嘅人。

另被問到日後學生會可否重組，他就說不回應。至於對新一屆政府的期望，滕錦光說，創新科研是香港發展其中一個重要領域，希望港府投資更多資源，支持大學創科研究，又建議考慮增加博士生名額。他又表示，香港基礎研究雖強，但在轉化市場應用方面較弱，由於本港工業基礎及市場不夠大，因此結合大灣區的產業鏈及巨大市場，會令香港創科前景更好，希望港府可以在發展北部都會區時預留土地供大學及初創公司發展。

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記者：黃悅晴