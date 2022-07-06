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【#BFF】張子丰為Chantel執導MV　姚焯菲新歌集結兩大天后演出？

娛樂 09:48 2022/07/06

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姚焯菲新歌《#BFF》

姚焯菲（Chantel）日前推出新歌《#bff》，由林奕匡作曲，MV由同是歌手的張子丰執導，拍出一份青春校園感，重拾學生友情歲月情懷，張子丰更邀來兩位「天后」王菲和葉蒨文同框演出。

本身是藝人和歌手的張子丰（Fred），亦常為其他歌手拍MV，今次跟姚焯菲合作，笑言是過去拍攝MV歌手中最年青一位，他接受TOPick訪問並大讚Chantel：「她雖然年紀少，但好專業，亦很有天份，講解少少便明，還會比預期交出更多。」

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Fred稱：「最初聽到《#bff》（即best friend forever），已很有青春少艾的感覺，回想自己讀書年代，會聽Twins那種曲風，故畫面上已呈現要有孖公仔，在校園內的姊妹花感覺，希望大家看完有回到校園，有回心微笑的甜蜜感。」

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張子丰：以小菲象角度拍攝

MV用成年人角度回憶少女時代，故最後邀來TVB藝人王菲和葉蒨文演成年版的Chantel和閨蜜。Fred解釋：「知道有藝人同樣叫王菲和葉蒨文，便常幻想找她們一齊合作，嘗試問Chantel經理人，估不到又可以成事，令到『兩位天后』可以在自己執導MV出現。」

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張子丰近日也有自己新歌MV，比較為別人拍攝，他指：「自己MV可以天馬行空，但拍歌手MV就要考慮歌曲風格和歌迷們的口味，故今次也想像自己是『小菲象』，希望拍出粉絲們想看到的畫面，其實自己偏愛科幻感，今次MV也加入少許元素，因為是由20年後的Chantle去回想青春回憶，也有點幻想成份。」

張子丰又特別提到，今次能跟作曲的林奕匡，亦令他更感興奮。

撰文 : TOPick柴犬出動

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