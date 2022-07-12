  • 31°C
香港時間 : 2022712日 (週二) 19:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】便利店常見飲品含高糖致肥陷阱　營養師整理7款飲品糖分大比拼

食用安全 18:04 2022/07/12

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

便利店常見飲品含高糖致肥陷阱，營養師整理7款飲品糖分大比拼。

夏日炎炎，市民外出時不免會在便利店購買冷飲。其中蔬果汁類飲品因看似健康，成為不少人的選擇。不過，看似健康的果汁飲品實際上含糖量頗高，Aranth安曼營養旗下註冊營養師Angela在Instagram專頁發佈影片，整理出7款便利店常見飲品，其中果汁類飲品以每克計算，糖分比可樂、奶茶更高。

最新影片：

點擊大圖查看詳情：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

攝取過多糖分可致糖尿病

市面所售的飲品，均内含不少游離糖，而攝取過多糖分不僅會加快血糖升幅，更容易致肥，甚至高機率患上高血糖或糖尿病。

根據世界衞生組織（WHO）建議，成人及兒童每日糖份攝取量，不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，即是一日不可進食超過25克糖，相等於5粒方糖或6茶匙糖。

根據食安中心資料顯示，「低糖」、「無糖」是營養素含量聲稱的一種，用以描述食物的糖的含量水平。按照指引，「低糖」的定義是每100克／毫升食物含不超過5克糖；「無糖」即是每100克／毫升不能多過0.5克糖。

食安中心又指，糖為肌肉及腦部提供即時的能量，但進食過多糖會令人攝取過多能量，因而增加超重及肥胖症的風險。另外，為避免致肥陷阱，除了留意糖分，食物內一般也含有多種營養素，建議市民多查看營養標籤上其他的營養成分，以了解整體的營養攝取量。

——————

內容獲「註冊營養師 Angela」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

相關文章

【早餐陷阱】蛋糕配朱古力奶一餐超500卡路里　營養師分享便利店早餐陷阱
13:38 2022/05/17
【早餐陷阱】蛋糕配朱古力奶一餐超500卡路里　營養師分享便利店早餐陷阱
【減肥大作戰】營養師精選便利店低糖低卡甜品　0脂肪膽固醇減肥人士可吃
14:50 2022/06/13
【減肥大作戰】營養師精選便利店低糖低卡甜品　0脂肪膽固醇減肥人士可吃
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
16:05 2022/07/01
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年

你可能感興趣

【早餐陷阱】蛋糕配朱古力奶一餐超500卡路里　營養師分享便利店早餐陷阱
13:38 2022/05/17
【早餐陷阱】蛋糕配朱古力奶一餐超500卡路里　營養師分享便利店早餐陷阱
【減肥大作戰】營養師精選便利店低糖低卡甜品　0脂肪膽固醇減肥人士可吃
14:50 2022/06/13
【減肥大作戰】營養師精選便利店低糖低卡甜品　0脂肪膽固醇減肥人士可吃
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
16:05 2022/07/01
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
便利店 飲品 糖分 熱量 果汁 營養師 營養素 蔬果 肥胖 糖尿病

最高瀏覽

【堅強媽媽】從凍肉店打工到轉行文職朝9晚5　單親媽媽趙頌茹：平淡是福
11:58 2022/07/11
【堅強媽媽】從凍肉店打工到轉行文職朝9晚5　單親媽媽趙頌茹：平淡是福
【IB放榜】兒子IB考42分獲理大神科物理治療取錄　港媽苦惱︰去兩大醫學院叩門？
10:39 2022/07/11
【IB放榜】兒子IB考42分獲理大神科物理治療取錄　港媽苦惱︰去兩大醫學院叩門？
【I SWIM】新生代男神魏浚笙已有結婚計劃　Jeffrey向女友派定心丸成男人典範
12:52 2022/07/11
【I SWIM】新生代男神魏浚笙已有結婚計劃　Jeffrey向女友派定心丸成男人典範