【超市大搜查】便利店常見飲品含高糖致肥陷阱　營養師整理7款飲品糖分大比拼

▲ 便利店常見飲品含高糖致肥陷阱，營養師整理7款飲品糖分大比拼。

夏日炎炎，市民外出時不免會在便利店購買冷飲。其中蔬果汁類飲品因看似健康，成為不少人的選擇。不過，看似健康的果汁飲品實際上含糖量頗高，Aranth安曼營養旗下註冊營養師Angela在Instagram專頁發佈影片，整理出7款便利店常見飲品，其中果汁類飲品以每克計算，糖分比可樂、奶茶更高。

最新影片：

點擊大圖查看詳情：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

攝取過多糖分可致糖尿病

市面所售的飲品，均内含不少游離糖，而攝取過多糖分不僅會加快血糖升幅，更容易致肥，甚至高機率患上高血糖或糖尿病。

根據世界衞生組織（WHO）建議，成人及兒童每日糖份攝取量，不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，即是一日不可進食超過25克糖，相等於5粒方糖或6茶匙糖。

根據食安中心資料顯示，「低糖」、「無糖」是營養素含量聲稱的一種，用以描述食物的糖的含量水平。按照指引，「低糖」的定義是每100克／毫升食物含不超過5克糖；「無糖」即是每100克／毫升不能多過0.5克糖。

食安中心又指，糖為肌肉及腦部提供即時的能量，但進食過多糖會令人攝取過多能量，因而增加超重及肥胖症的風險。另外，為避免致肥陷阱，除了留意糖分，食物內一般也含有多種營養素，建議市民多查看營養標籤上其他的營養成分，以了解整體的營養攝取量。

——————

內容獲「註冊營養師 Angela」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛