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【Anson Lo生日】Anson Lo「教主誕」倒數2天　7/7免費坐香港摩天輪5大活動亮點曝光

休閒消費 18:07 2022/07/05

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Anson Lo生日免費坐香港摩天輪。（圖片由Anson Lo粉絲站提供）

今個「教主誕」神徒誠邀各位免費乘坐香港摩天輪，共享愛與歡欣！距離「教主誕」還有兩天！7月7日，香港摩天輪相關場地將換上教主生日限定場地佈置，讓乘客猶如置身「教主」生日主題專區。今日率先公佈活動5大亮點，大家準備與親朋好友共聚「天輪」！

亮點1：中環海濱入口－粉紅生日教主歡迎你

香港摩天輪相關場地將換上教主生日限定佈置，活動還有不同亮點。（圖片由Anson Lo粉絲站提供）

香港摩天輪帳篷下掛上粉紅色「Happy Anson Lo Day」歡迎字句，玻璃亦換上粉紅色貼紙，祝教主生日快樂，齊齊分享歡樂，開展天「輪」之樂之旅。

亮點2：海濱入口旁草地－「巨星霆」巨型打卡位

「巨星霆」兩米高巨型打卡位。（圖片由Anson Lo粉絲站提供）

草地會有兩米高的「巨星霆」配上小教主摩天輪，讓大家打卡。

亮點3：民光街入口－「舞台霆」巨型大卡位

「舞台霆」兩米高巨型打卡位。（圖片由Anson Lo粉絲站提供）

兩米高閃爍舞台跳唱教主盡展教主舞台魅力－「教主，You Shine On Stage！」

亮點4：售票處－領取紀念門票

每位乘客將獲當日紀念門票乙張，並需要持票登車。（圖片由Anson Lo粉絲站提供）

每人限取一張，需要持票登車，登車前蓋上「愛心撈鼠」蓋章以作記認。若紀念門票當日派發完畢，將改為派發普通門票。

亮點5：等候區－教主單曲無限放送

等候區將於活動期間無間斷播放教主9首個人單曲，讓乘客享受教主的音樂作品。

最新影片

「Happy Anson Lo Day - 免費乘坐香港摩天輪」

日期：2022年7月7日（星期四）

地點：香港摩天輪 | AIA Vitality 公園 I 香港中環民光街33號

時間：中午12時至晚上9時 (晚上8時半截止排隊輪候)

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責任編緝：蕭雅文

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