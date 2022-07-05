【創新科研】理大7.16首辦「創科開放日」　可參觀校內實驗室了解校方創科成果

▲ 理大將舉行創科開放日，展出科研成果。 （譚以諾攝）

香港理工大學將於7月16日舉行「理大創科開放日」，展示校方創新科研成果，亦安排校園設施及實驗室參觀，並會舉行學生面談諮詢，助中學生了解理大的課程及收生安排。理大校長滕錦光說，相信活動可讓社會各界更深入理解校方在創科發展的成果。當日亦會舉行理大高等研究院的成立儀式，研究院下設16所研究院及研究中心，範疇涉人工智能、碳中和、深空探測、智慧城市及智慧能源等。

疫情下，理大首次舉行創科開放日，活動開放給中學生及創科界人士等參與，可透過網上連結登記。開放日的活動包括2020年度諾貝爾生理學或醫學獎得主邁克爾·霍頓（Sir Michael Houghton）演講、理大創新科研展覽，包括涉及火星探測任務的展品；理大亦安排初創企業及獨角獸企業分享經驗，另亦設7個主題「校內導賞團」，涉先進製造、智慧城市、設計、可持續發展等主題，參觀人士可了解有關範疇的實驗室及研究。

另外，理大於22/23學年將新推行學系組合課程收生，並新增「人工智能和數據分析」及「創新及創業」大學核心課程，校方將舉行分享會及諮詢環節，講解最新課程安排。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

活動當日亦會舉行高等研究院（PAIR）的成立儀式。理大說，高等研究院推動交叉學科研究，由16所研究院及研究中心組成，研究範疇涉人工智能、碳中和、深空探測、智慧城市及智慧能源等領域，共有400多位研究人員。人工智能物聯網研究院是PAIR轄下一所研究院。其中一個正進行的研究涉以大數據驅動的機場資源管理，以人工智能模型協助改善分配行李輸送帶的程序。負責研究的電子計算學系助理教授楊宇說，日後會進一步拓展研究至應用於交通工具，亦希望可減少旅客領取行李的時間差。

高等研究院院長、建築環境及能源工程學系建築熱科學講座教授陳清焰說，校方每年投放約2億至研究院，院內研究人員會透過基礎和應用的交叉學科研究，融合科學、工程、人文學科等元素，解決富挑戰性的社會問題。他又透露，日後或會增設更多研究院，如智慧旅遊等。

「理大創科開放日」詳情如下：

日期：7月16日（星期六）

時間：上午9時30分至下午5時

地點：九龍紅磡香港理工大學校園

報名方法：按此網上連結

更多開放日資料可到理大網站瀏覽

▲ 理大高級研究院院長陳清焰。（理大提供）

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴