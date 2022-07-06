【尖子透視】老師不離不棄如第二位母親 問題女生蛻變尖子獲3間大學錄取

▲ 曉君說，李老師不只是她的恩師，也是她生命中的第二位母親。

灰濛濛的天空，烏黑的雲朵，連續下着絲絲縷縷的微雨，這個悶熱的六月天，份外令人煩惱苦悶。但想不到這位校友的到訪，讓陰霾滿佈的天空，透出了微微的陽光，她與師弟妹分享她的轉變經歷，更讓校園彌漫著鼓舞人心的氛圍。

問題學生老師不離不棄

曉君是2020年我校的中六畢業生，教過或沒教過的老師，都對她耳熟能詳。原因是她受情緒和家庭的困擾，所以在校內遇到觸碰到她神經的事情，連她自己都承認是「絕對難搞」，又或者在老師眼中，都是「問題學生」的榜首。雖然平日都是令老師懊惱的學生，但當老師見她平日對義工服務的投入程度，就覺得她本性善良，只是少不更事，不懂處理情緒而已。

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而其中的訓導老師，曉君的恩師，就深信這位女孩總會有改變的一天。所以6年以來，李老師對曉君不離不棄，即使並非她的數學科任老師，也會額外替她溫習﹔即使並非她的班主任，也會時刻提點輔導。老師對曉君的關愛，點點滴滴累積在她心頭。李老師憶述高中三年，每天都苦口婆心勸曉君嘗試努力考好文憑試。皇天不負有心人，曉君終於努力拼搏，追趕進度，最後她考上了高級文憑。

嘗到成功的滋味激發鬥心

曉君說真正激發起她的鬥心，是因為文憑試努力後的成果，令她明白「機會只是留給有準備的人」。而李老師對她的關愛，也令她自覺要讀好書，是回饋老師最好的禮物。所以讀上高級文憑後，曉君努力苦幹，有時想回母校探望老師，李老師卻對她說﹕「你考好試，讀上學位課程才好回來。」

曉君沒有忘記，她在求學的過程中發覺讀得到，讀得好，給她帶來了莫大的滿足感，於是越讀越起勁，到今年高級文憑要畢業了，曉君展示出4個學期的成績，統統都是「Dean List」(院長嘉許名單)! 憑著這個優異的成績，曉君得到本地3間大學的學士學位取錄資格，而她最後選擇了城市大學社會科學學士(公共政策與政治)。曉君坦言個人的成長經歷，讓她明白社會上有很多資源被傾斜，她希望日後能從事社會福利相關的工作，幫助弱勢社群。

嚴而有愛才是真正的教育

曉君坦言，李老師是她生命中的第二位母親。這位母親很嚴厲，從不討好別人，有時說話都不留情面，但嚴厲背後，卻肯付出時間，付出精神，付出心血去指正自己，教導自己。曉君說，李老師不只是她的恩師，也是她生命中的第二位母親。她坦言，老師也是她奮鬥的推動力，今天她終於成功考上大學，她很想與學弟學妹一同共勉，不要因為自己輸在起跑線就自暴自棄，人生就是場馬拉松，不跑到最後，輸還是贏都不能定論。她慶幸在艱辛的跑道上，遇到好的老師去鞭策她，鼓勵她。

經常說甚麼才是最好的教育，朔源其本，不就是接納學生，關愛學生，鼓勵學生，體現生命轉化的奇妙過程，就是最好的教育嗎?

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