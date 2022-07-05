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行會今通過公務員加薪方案　劃一加薪2.5%仍有彎轉？

政治 18:20 2022/07/05

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行政會議建議，全體公務員劃一加薪2.5%。（馮漢柱攝）

今屆政府的首個行政會議，通過了全港18萬公務員，劃一加薪2.5%，生效日期追溯至今年4月1日。公務員事務局明天會與4個中央評議會商討，這是否代表加薪2.5%的方案，還有調整機會？

公務員的薪酬趨勢調查5月出爐，高、中、低級公務員薪趨淨指標為7.26%、4.55%及2.04%。結果出爐後，調整結果被批評不符合實際情況，當中以高級公務員的指標爭議最大，上屆政府更在6月初，臨時抽起行會議程，將公務員加薪的問題，交予新一屆政府處理。

根據公務員調整薪酬程序，行政會議今日作出建議後，會與職方及工會代表會面，聽取他們對今年度薪酬調整的意見，職方可以在會面中，提出反建議，倘行會接納意見，屆時拍板的就會是終極方案，所以理論上，2.5%的加薪方案仍有調整機會。

不過有工會代表指出，過往未曾試過，在行會作出薪酬調整建議後，仍對薪酬調整方案作出修訂，認為明天的會面只是「走過場」，雙方都只會各自表述，但屆時會向當局了解，今次決定加薪2.5%的基礎為何，因為局方至今仍未解釋，如何得出加薪2.5%的建議，認為是嚴重偏離機制。

另外，有將與局方會面的工會代表會提出反建議，希望爭取將公務員加薪幅度，能夠追上通脹，但坦言並不樂觀，因為過去未有先例，只能望新政府上場，有「新人事、新作風及新思維。」

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撰文 : 傅流螢

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