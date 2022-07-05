【香港小姐2022】女版曾比特憑爆炸頭突圍　徐麟：適合我是最重要

▲ 「女版曾比特」徐麟（Astrid）為今屆最高學歷港姐。

本年度《香港小姐競選》於今天（5日）舉行記者會，20位入圍港姐齊齊現身與傳媒會面。

曾於首輪面試及次輪面試以爆炸頭示人的徐麟（Astrid）非常搶鏡，被封為「女版曾比特」，如今成功入圍的徐麟更是今屆最高學歷的港姐，觸目度甚高。

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髮型大改造

經過大改造後，徐麟的爆炸頭消失了，她說：「這對我來說是一個全新的髮型，今天拉直了，一個新的嘗試，做完之後都很滿意，覺得很適合我。我覺得適合我是最重要的，Online Comments我也會看，但我覺得堅持自己的Style是最重要的。」

她又謂：「有人可能覺得沒有香港小姐是爆炸頭，但我覺得不要緊，香港和這個比賽都很尊重Diversity，所以現在都嘗試了不同的髮型，之後可能會有更多嘗試。我覺得這也是說笑，這代表Online Friends對我的關注，所以我覺得不要緊，我會更畀心機參加這個比賽，期待自己有更好的表現。」

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進修廣東話

徐麟特意修讀廣東話課程，「我自己也知道這個問題（廣東話不太好），現在有參加廣東話課程，學習了差不多3個月，之前說英文較多，我也是語言學習者，自己會學習不同的語言，會更畀心機跟當地人交流，多說廣東話。除了基本溝通外，試說多些本地的詞語，我有信心的。」

她透露：「我在香港讀書，現時為博士生，之前在港修讀Master，留港約兩年。」

問到如何備戰港姐？她回答：「對我來說是三個認真：認真練習、認真健身、認真休息。現在不是太緊張，較多的是興奮。大家都有自己的優勢，學歷只是其中一方面，我在其他方面也需要多努力，學歷不代表所有事。我自己很有自信，沒覺得有甚麼不好，但我的廣東話很需要進步。」

記者：游艾維、陳曉柔