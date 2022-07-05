【迷你兵團2】票房累收1380萬元 成疫情後最高開畫票房荷里活動畫 娛樂 18:43 2022/07/05 分享： 分享： 熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位 ▲ 《迷你兵團2》 荷里活動畫電《迷你兵團2》（Minions: The Rise of Gru）開畫周末票房衝破1200萬元，成開畫票房第一名。截至昨日（7月4日） ，該片票房達1380萬元，更成為疫情後最高開畫票房的荷里活動畫。 除香港票房勇往直前，《迷你兵團2》在上周五於北美上映，票房勁收超過1億美元（約8.4億港元），更榮登北美影史最高票房動畫第8位，超越《史力加3》，全球累積票房已破2億美元。 最新影片推介：Sica專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【電影票房】香港今年上半年票房榜公布 《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市 今日 11:01 【電影票房】香港今年上半年票房榜公布 《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市 【金像獎2022】最佳男女主角候選人拍造型照 謝賢有望成最年長香港金像獎影帝 18:24 2022/06/16 【金像獎2022】最佳男女主角候選人拍造型照 謝賢有望成最年長香港金像獎影帝 【金人】湯令山作曲梁栢堅+Benny Han填詞 MIRROR為電影金像奬唱主題曲 19:03 2022/07/02 【金人】湯令山作曲梁栢堅+Benny Han填詞 MIRROR為電影金像奬唱主題曲 你可能感興趣 【電影票房】香港今年上半年票房榜公布 《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市 今日 11:01 【電影票房】香港今年上半年票房榜公布 《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市 【金像獎2022】最佳男女主角候選人拍造型照 謝賢有望成最年長香港金像獎影帝 18:24 2022/06/16 【金像獎2022】最佳男女主角候選人拍造型照 謝賢有望成最年長香港金像獎影帝 【金人】湯令山作曲梁栢堅+Benny Han填詞 MIRROR為電影金像奬唱主題曲 19:03 2022/07/02 【金人】湯令山作曲梁栢堅+Benny Han填詞 MIRROR為電影金像奬唱主題曲 電影 動畫片 荷里活