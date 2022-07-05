  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (週二) 19:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【迷你兵團2】票房累收1380萬元　成疫情後最高開畫票房荷里活動畫

娛樂 18:43 2022/07/05

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

《迷你兵團2》

荷里活動畫電《迷你兵團2》（Minions: The Rise of Gru）開畫周末票房衝破1200萬元，成開畫票房第一名。截至昨日（7月4日） ，該片票房達1380萬元，更成為疫情後最高開畫票房的荷里活動畫。

除香港票房勇往直前，《迷你兵團2》在上周五於北美上映，票房勁收超過1億美元（約8.4億港元），更榮登北美影史最高票房動畫第8位，超越《史力加3》，全球累積票房已破2億美元。

最新影片推介：Sica專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【電影票房】香港今年上半年票房榜公布　《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市
今日 11:01
【電影票房】香港今年上半年票房榜公布　《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市
【金像獎2022】最佳男女主角候選人拍造型照　謝賢有望成最年長香港金像獎影帝
18:24 2022/06/16
【金像獎2022】最佳男女主角候選人拍造型照　謝賢有望成最年長香港金像獎影帝
【金人】湯令山作曲梁栢堅+Benny Han填詞　MIRROR為電影金像奬唱主題曲
19:03 2022/07/02
【金人】湯令山作曲梁栢堅+Benny Han填詞　MIRROR為電影金像奬唱主題曲

你可能感興趣

【電影票房】香港今年上半年票房榜公布　《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市
今日 11:01
【電影票房】香港今年上半年票房榜公布　《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市
【金像獎2022】最佳男女主角候選人拍造型照　謝賢有望成最年長香港金像獎影帝
18:24 2022/06/16
【金像獎2022】最佳男女主角候選人拍造型照　謝賢有望成最年長香港金像獎影帝
【金人】湯令山作曲梁栢堅+Benny Han填詞　MIRROR為電影金像奬唱主題曲
19:03 2022/07/02
【金人】湯令山作曲梁栢堅+Benny Han填詞　MIRROR為電影金像奬唱主題曲
電影 動畫片 荷里活

最高瀏覽

【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
16:55 2022/07/04
【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭
17:43 2022/07/04
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭
【不離不棄】嚴重智障兒天生小腦得一半不懂說話　母親放棄院舍宿位：不想他等人照顧
16:50 2022/07/01
【不離不棄】嚴重智障兒天生小腦得一半不懂說話　母親放棄院舍宿位：不想他等人照顧