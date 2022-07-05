【特首答問】答問會提問限範疇惹爭議　李家超：將回答所有議員任何問題

▲ 李家超傍晚出席民建聯會慶。（陳國峰攝）

特首李家超明天首次以行政長官身份，出席立法會特首答問會，昨晚向全體立法會議員發電郵，冀就7個範疇聚焦討論。他傍晚出席民建聯30周年會慶，在致辭時主動表明，明天會回答所有議員的「任何問題」，更強調：「天南地北，無任歡迎。」

李家超更稱，立法會秘書處曾詢問，他會否發言，會聚焦討論甚麼議題，才會列出7大範疇，「如果立法會秘書處沒問，我們根本不會有答案。」

行政署昨晚電郵立法會，列出7項討論範疇，包括跟進國家主席習近平講話、防疫工作、青年、創科發展等，形容這些是市民關注的範疇，希望議員聚焦討論。不過，此舉卻與以往的特首答問大會做法有異，更有議員質疑，會影響特首形象和質詢空間。

立法會主席梁君彥今早也有回應，指行政署今早已去信秘書處，表明歡迎議員就任何政策範疇，向特首提問，認為李家超上任數天，便出席特首答問大會，反映他重視行政立法關係。

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記者：林曉君