【美食速報】日本料理「MIKURA味蔵 by city’super」登陸銅鑼灣　會員專享9折兼嘆A5級乙女和牛

▲ city’super日式料理餐廳MIKURA味蔵正式開幕。（圖片由餐廳提供）

city’super首間日式料理餐廳MIKURA味蔵於6月17日，在銅鑼灣糖街sugar+正式開幕！餐廳主打健康料理、鍋物及地酒，以日本直送食材製作一系列日式美食，當中包括有city’super四大獨家日本食材：博多屋豆乳製品、山形縣A5級和牛—— 乙女牛、茅乃舍百年高湯及RF1沙律。

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餐廳每一道菜式運用city’super的日本地方時令食材，味蔵的菜單包括有：蒸ShabuShabu鍋、創作涮涮鍋、刺身、日本產地名物料理、健康沙律、豆腐料理、佐酒小食、燒魚、烏冬及丼物，當中的必試之選是香港較少見的味蔵特製蒸ShabuShabu鍋（港幣$488 -港幣$798）。

▲ 山形縣產A5 和牛（味蔵特製蒸ShabuShabu鍋）。（圖片由餐廳提供）

蒸ShabuShabu鍋用了來自日本山形縣飼養三十個月以上的A5級乙女牛（港幣$798），產量稀少珍貴與本菇和舞茸等的日本直送蔬菜一起蒸煮，再配以日本出產的酸汁調味。此外，博多屋豆乳鍋（港幣$798）是另一推介招牌鍋物，同樣有A5級乙女牛，豆味濃郁。

金平牛蒡沙律（港幣$88）是日本沙律品牌RF1其中一款沙律。6色彩魚生飯（港幣$248）配有六款時令刺身，米飯亦出產於city’super位於日本新潟縣的自家農場。和田萬黑芝麻布丁（港幣$42）的黑芝麻醬來自開業於明治16年的日本百年老店和田萬，配上博多屋豆乳製成的布丁。

味蔵另一有趣就是地酒，餐廳的70多支佳釀均由city’super的侍酒師團隊從日本各地搜羅。在1996年，city’super已經開始其清酒銷售業務並引入多款日本清酒，期後成為多個清酒品牌的香港指定代理，每年還有清酒祭活動，餐廳指所有酒類產品將於九月開始供應。

味蔵的菜單提供四大日本食材和多款清酒的資訊及其品牌故事，食客在餐廳品嘗美食後，亦可以掃描菜單上的二維碼，瀏覽city’super網上商店，即時購買到菜單上的各款日本食材，在家自行烹調。

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餐廳環境混合了傳統的日系建築及室內景觀元素 – 木柱及橫樑結構啟發自傳統日本豆腐工場內常見的木棚架。餐廳的四周亦擺放了從日本搜羅昔日工匠用過的器具作擺設，締造一個日系簡樸自然的風格和洗滌心靈的用餐環境，落地玻璃大窗更可以讓客人觀望整個維多利亞公園景致。

開業super e會員禮遇

推廣日期：6月17日（五）至8月31日（三）

禮遇及優惠：即享九折開業優惠

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MIKURA味蔵

地址：銅鑼灣糖街31號sugar+ 3樓

營業時間：下午12時至3時及6時至11時

訂座電話：2219 0738

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責任編緝：蕭雅文