  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (週二) 19:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康要訣】美國心臟協會公布8大長壽秘訣　成人每天要睡一定時數保心臟健康

健康 19:13 2022/07/05

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

美國心臟協會公布8大長壽秘訣。

都市人生活繁忙，睡眠時間猶為珍貴。美國心臟協會（American Heart Association）最近公布「生命8大關鍵」（Life's Essential 8），在2010年公布的7項指標中新增了「睡眠時間」，指出每晚7到9小時是理想睡眠量，以保心臟健康。

最新影片：

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國心臟協會在官方期刊《循環》（Circulation）中，公布最新心臟血管健康指南「生命8大關鍵」。此前，美國心臟協會曾在2010年公布「生命7大關鍵」（Life's Essential 7），當中包括有均衡飲食、運動、遠離尼古丁、體重指數、血脂、血糖以及血壓，而今次新增的關鍵因素是睡眠時間。

美國心臟協會會長Donald Lloyd-Jones表示，睡眠模式較健康的人，會有更好的健康因素去管理體重、血壓及二型糖尿病等風險。

協會建議，成人每晚應在7到9個小時，5歲以下兒童包含日間小睡在內，每天睡眠時間應在10至16個小時，6至12歲兒童則需睡9至12小時，至於13至18歲的青少年，睡眠時間應在8至10個小時。

協會指出，睡眠不足的人士，患上心血管疾病及肥胖的風險會增加，建議人們在睡前將手機螢幕調暗、關閉通知功能，並盡量遠離床邊，以免影響睡眠。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

健康養生 養生 健康問題 心臟病 糖尿病 肥胖 美國

最高瀏覽

【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
16:55 2022/07/04
【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭
17:43 2022/07/04
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭
【不離不棄】嚴重智障兒天生小腦得一半不懂說話　母親放棄院舍宿位：不想他等人照顧
16:50 2022/07/01
【不離不棄】嚴重智障兒天生小腦得一半不懂說話　母親放棄院舍宿位：不想他等人照顧