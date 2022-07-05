【健康要訣】美國心臟協會公布8大長壽秘訣　成人每天要睡一定時數保心臟健康

▲ 美國心臟協會公布8大長壽秘訣。

都市人生活繁忙，睡眠時間猶為珍貴。美國心臟協會（American Heart Association）最近公布「生命8大關鍵」（Life's Essential 8），在2010年公布的7項指標中新增了「睡眠時間」，指出每晚7到9小時是理想睡眠量，以保心臟健康。

最新影片：

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國心臟協會在官方期刊《循環》（Circulation）中，公布最新心臟血管健康指南「生命8大關鍵」。此前，美國心臟協會曾在2010年公布「生命7大關鍵」（Life's Essential 7），當中包括有均衡飲食、運動、遠離尼古丁、體重指數、血脂、血糖以及血壓，而今次新增的關鍵因素是睡眠時間。

美國心臟協會會長Donald Lloyd-Jones表示，睡眠模式較健康的人，會有更好的健康因素去管理體重、血壓及二型糖尿病等風險。

協會建議，成人每晚應在7到9個小時，5歲以下兒童包含日間小睡在內，每天睡眠時間應在10至16個小時，6至12歲兒童則需睡9至12小時，至於13至18歲的青少年，睡眠時間應在8至10個小時。

協會指出，睡眠不足的人士，患上心血管疾病及肥胖的風險會增加，建議人們在睡前將手機螢幕調暗、關閉通知功能，並盡量遠離床邊，以免影響睡眠。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣