【自資院校】自資殺校權力交教育局局長　蔡若蓮：考慮指標涉院校預期收生人數

▲ 教育局局長蔡若蓮（左）接任後，今日（5日）首度到立法會教育事務委員會。（梁偉榮攝）

政府新班子上場，教育局局長蔡若蓮接任後，今日（5日）首度到立法會教育事務委員會，先討論《專上學院條例》修例草案，建議為八大附屬自資部門及其他自資院校設立統一規管架構。其中由教育局局長行使取消學院註冊的考慮因素，蔡若蓮指「收生不足」並無劃一人數指標，而是按照院校自訂的預期學生人數作指標，又強調修例不影響職訓局轄下高等教育科技學院（THEi）推動職業專才的宗旨。

檢討自資專上教育專責小組於2018年底提交報告，建議全面檢討及修訂《專上學院條例》（第320章）及其附屬法例《專上學院規例》（第320A章），經諮詢自資界別主要持份者，教育局於2021年初完成3個月公眾諮詢。

蔡若蓮表示，修例原則旨在強化監管學院註冊的規管制度，確保自資院校在運作上保持適當透明度和問責性；為所有開辦自資學位和副學位課程的院校，設立統一規管架構，以推動自資界別質素保證、管治、定位及整體協調上保持一致；並通過理順院校註冊、取消註冊及學位頒授安排，設立有效和具效率機制，以確保自資專上教育質素。其中較重要的法定權力，包括取消學院註冊的權力建議授予教育局局長，以加強體現教育局監管角色，其他執行性質的法定權力繼續由常任秘書長負責。

蔡若蓮形容，局方決定取消註冊的考慮因素全面，按香港學術及職業資歷評審局標準審視院校的教學水平及辦學能力，並考慮院校發展是乎合其所訂目標，包括「學生人數是否足以提供有意義的學習環境及體驗」，以及院校財政是否可持續發展等。教育界議員朱國強問及收生不足的人數指標，蔡若蓮稱，當局不會為所有自資課程設「劃一硬標準」，而是按照院校自定預期學生人數作指標，如院校出現財困及收生不足，與校方預期落差大，學生的「有意義學習」定會受影響。她提及，如校方在上述範疇未達滿意水平，局長會要求院校解釋及作出跟進，「若做唔好會取消註冊」，另設院校上訴機制，確保安排公平透明。

議員盧偉國及陳祖恒申報與職訓局（VTC）有聯繫，分別是職訓局工程專業顧問委員會主席及理事，二人均關注修例會否影響轄下高科院的發展，學術及職業資歷評審局主席陳仲尼亦引述業界人士反映，職訓局當務之急是與大灣區院校及科技企業建立合作關係，故目前「不適宜分心搞320章」。蔡若蓮稱，會與職訓局方面再了解，但形容高科院職專發展會受影響的想法「不是準確理解」，強調職訓局仍然可實質擁有高科院，高科院推動職業專才的宗旨亦不會改變。

議員梁美芬及黃元山亦關注教育局會否放寬現行自資院校最多取錄10%內地生限額，蔡若蓮稱有關限制是由港府與內地國家教育部，通過會商機制達成共識及得出，涉及內地考慮是否容許更多內地學生來港升學，強調當局一直有就有關數字與相關部門保持聯繫，但毋須透過修例以更改有關收生限額。

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記者：馮琪雅