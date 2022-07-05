【勒索高層】公司高層稱婚外情了結後遭勒索50萬　女員工否認控罪受審

▲ 公司高層疑遭女員工勒索，案件今於區域法院開審。資料圖片

31歲已婚女子疑與公司高層發展婚外情，於5個月間多次發生性行為，該高層每次均支付女方5,000元。惟男方疏遠後，女方疑發送照片及勒索50萬元，涉案女子今（5日）於區域法院否認1項勒索罪受審。男事主供稱，被告多次要求他付款，否則會控告他強姦。事主感到煩厭後，曾大罵對方貪錢。

被告黃莎莎，案發時31歲，被控1項勒索罪。控罪指，被告於2021年9月10日至10月6日之間在香港為使自己或另一人獲益，或意圖使他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出50萬元。

案件昨開審，法官頒下匿名令，禁止任何人包括傳媒，以任何方式報道事主的姓名、出生日期、職業、年齡、住址、公司名稱、公司名下商店及餐廳名稱、與案中其他人的關係，以及案發關係。

男事主X被安排於屏風下作供，X稱現為公司高層，旗下有不同餐廳及批發公司等。X指與被告工作時認識，當時X認為兩人可以成為朋友，經常電話聯繫。2021年1月，X接被告下班「遊車河」後，感到被告能成為自己的女友。

X續指，兩人同年2月到酒店午膳後發生性行為後，X將5,000元放在被告手袋內，被告不作反應。X指，雖然其後得知被告已婚，但彼此仍有共識，及後兩人每月均會相約到酒店發生性行為，直至同年7月21日，而X每次均支付對方5,000元。

X指，由於擔心兩人影響公司信譽和家庭，曾於酒店叮囑被告刪除WhatsApp對話紀錄，不要公開兩人關係，惟被告非常抗拒。X指，被告曾於他入睡時偷拍，X又指被告一直「死纏爛打」，要求他到酒店相會，以及經常發訊息予他。

X供稱，感到被告欲索取金錢，故開始疏遠她，惟後來又因心軟，曾替被告支付逾3萬住院費。及至同年9月，被告曾傳送1張照片予X，多次要求X付款，否則會控告X強姦，最後更索價50萬元，X作拖延及報警求助。

控方問及X指，被告曾向X發訊稱「15萬，不拖不欠」、「你拎走我嘅初夜」。X供稱被告說謊，根據其履歷，被告當時已婚。控方續問及X，有關X曾稱會照顧被告一生一世之說法後，被告於庭上開始嚎哭。

X供稱，他與被告「遊車河」時曾開玩笑稱「做我女朋友啦」、「我養你」、「包起你一生一世坐的士」。X指，被告經常會尋求機會，要求他答應一些事情。X又指收到被告多個訊息後，因感到煩厭，曾大罵對方貪錢。

聆訊明(6日)續。

政府派發子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟