【公民科】課本列「香港非殖民地」由專家把關　蔡若蓮盼學生準確理解重要概念

▲ 教育局局長蔡若蓮今日（5日）表示，為讓學生準確理解多個重要概念，已就各課題邀請相關專家協助把關。（梁偉榮攝）

取代高中通識教育科的公民與社會發展科首批教科書樣書內容上月曝光，多本書列明「香港不是殖民地」。教育局局長蔡若蓮上任後今日（5日）出席立法會首度回應議員提問，指新科教材開發牽涉多個重要概念，為讓學生準確理解，局方已就各課題邀請相關專家協助把關，又提及國安法實施後，學校檢視圖書館藏書方面亦有「有進步」。

蔡若蓮由教育局副局長升任局長後，今日首度出席立法會教育事務委員會，分別討論《專上學院條例》修例草案、高中公民科及中史科課程。委員會主席梁美芬提及，近日首批完成送審的公民科主題1（「一國兩制」下的香港）教科書樣書內容，部分課本指香港從來不是英國殖民地，被部分人質疑是篡改歷史，關注學校如何教授學生。

蔡若蓮回應指，公民科終極目標是建立學生正確價值觀、國民身份認同及世界視野，教材開發牽涉「殖民地」、「殖民管治」、「中央全面管治權」及「高度自治」等重要概念，局方已為每個課題邀請相關專家，為教材把關，希望同學「唔好學咗唔正確嘅概念」。她又提及，網上存在不正確資料，直言「我哋唔係無資源做網軍」，但局方希望通過提升學生資訊素養，培養明辨是非及「自己做fact check」能力。

教育局副秘書長康陳翠華補充，新科中的國安法內容較新、較陌生，故教育局評審教科書團隊有徵詢相關政府部門意見，內地憲制方面亦有請熟悉內地法律專家，希望在一些重要概念上「抓得緊」，

所以你見教科書出嚟，對某啲人嚟講係震撼。

康陳翠華又指，局方過去有持續跟進牽涉大是大非問題的歷史觀點教材內容，形容今次教科書評審是將所有相關內容「共冶一爐」，「過往出面有質疑、亂噏嘅concept執返正、擺返正」。

早前有學校圖書館將涉六四及政治敏感內容書籍下架，蔡若蓮昨在會上亦說，學校現時就國安法實施，每年檢視學校圖書館及閱讀材料把關，形容「呢兩年見到有進步」。

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記者：馮琪雅