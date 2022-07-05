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【創新科研】浸大交響樂團周年音樂會融入科技　與AI合唱團合力演繹《東方之珠》

社會 20:52 2022/07/05

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浸大交響樂團將與AI虛擬合唱團一起演繹新編的管弦樂合唱團版本歌曲《東方之珠》，團隊訓練的AI藝術家會依據歌詞和旋律，創造跨媒體視覺影像。（浸大提供）

香港浸會大學交響樂團將於7月14日舉行周年音樂會，將首次以人機合作模式，與人工智能（AI）虛擬合唱團和舞蹈員，及AI媒體藝術家合力演繹歌曲。音樂會以「重聚」為主題，將演唱《東方之珠》等歌曲。

有關音樂會的詳情，可按此瀏覽。

AI虛擬合唱團由浸大「創造性智能實驗室」的科學家和藝術家開發和「訓練」，隊內亦有一位AI藝術家，懂得依據歌詞和旋律，創造出能配合歌曲意境的跨媒體視覺影像。AI合唱團會與浸大交響樂團合力演繹新編的管弦樂合唱團版本歌曲《東方之珠》。

另外，按浸大科學家收集的動作數據學習，AI舞蹈家會在浸大交響樂團的現場伴奏下，進行拉威爾的《達芙妮與克羅埃》芭蕾舞表演。有關編舞意念來自於自然世界，舞蹈動作的靈感則來自在香港新發現的一個箱形水母物種。AI舞蹈家，演繹出精彩的芭蕾舞表演。

而浸大學生音樂家亦將演奏一系列曲目，包括聖桑的《A小調序奏與隨想迴旋曲 作品28》、伯恩的《卡門幻想曲》，以及郭春萍的《Rasa》─ 弦樂四重奏與嘉美蘭。

浸大協理副校長（跨學科研究）兼創意藝術學院創院院長、浸大交響樂團及香港巴羅克室樂團音樂總監及指揮潘明倫說，這場創新的音樂盛會，可展現浸大年輕音樂家的才華，亦顯示大學如何利用科技，在藝術和文化領域開拓人類想像力的界限。他又指，浸大會繼續利用藝術與科學範疇的既有優勢，以跨學科形式推動香港藝術、文化和創意媒體的發展。

潘明倫。（浸大提供）

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責任編輯：黃悅晴

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