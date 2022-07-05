【粉末包裹】高院職員疑收可疑粉末包裹　爆炸品處理課檢驗後無危險成分

警方今（5日）午接獲高等法院職員報案，指收到內藏懷疑可疑粉末包裹，警方爆炸品處理課到場處理中。據了解，包裹收件人為法院書記。

警方發言人回覆TOPick記者查詢時表示，警方接報指於高等法院收到1封可疑包裹，包裹內有1個裝有白色粉末的罐，據悉罐內藏有的為蛋白粉。



警員接報到場，經爆炸品處理課人員檢查後，相信該些粉末沒有危險成份，警員檢走有關粉末作進一步檢驗。經初步調查，案件列作求警協助，交由中區警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。事件中沒有人受傷，毋須疏散。

律政司司長林定國發表聲明表示非常關注事件，強調絕不姑息任何恐嚇或暴力的非法及藐視法庭行為，任何人作出此等行徑，特區政府必定會嚴肅跟進，將不法之徒繩之於法，維護法庭的尊嚴，保障司法工作妥善執行以及社會安寧。

司法機構回覆TOPick記者查詢時表示，事件已交警方處理，司法機構不作評論。發言人強調，任何企圖向法官施以不當壓力的行為，均違反法治。司法機構會繼續關注及不時檢視保安措施，以確保法官及所有法庭使用者的安全。

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記者：林育慧