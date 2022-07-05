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【IB學校】20間熱門IB中學學費一覽　狀元搖籃英基學費加幅最高19%

20:00 2022/07/05

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

20間熱門IB中學學費一覽。

國際預科文憑試（IB）將於本周三（6日）放榜，去年全球考獲45分滿分的IB狀元人數，按年急升7倍至1,155人，本港更出產多達130名狀元。過去直資、私立中學及國際學校都各有IB狀元，其中英基轄下中學出產狀元人數最多，去年更誕生63名IB狀元。

 IB課程講求學生的全人發展，主張訓練學生思維、創意，語言也是當中重要的一部分。近年不少家長都考慮安排子女修讀IB課程，而IB學費比本地中學文憑試（DSE）課程高出一截，有直資學校開辦IB課程，如聖保羅男女中學、拔萃男書院，學費較國際學校低。

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20間熱門IB中學學費

直資中學

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私立中學

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國際學校

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*以學校公布資料為準；2022-23年度擬收學費有待教育局審批。

英基學校協會早前已宣布2022-23年度擬加學費，轄下22間學校學費平均加幅為2.9%。當中加幅最高為下學年將被撤銷政府資助的中學Year 7，全年學費由$133,800增至$159,300，增幅為19%，中學Year 8至13則介乎$137,600至$144,700。

至於學費最貴的是私營獨立學校智新書院，中學增幅2.4%，增至介乎177,700至179,600元；啟新書院各級亦計劃加至127,500至170,900元，加幅由1.8%至2.8%不等。

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責任編輯︰駱秀玲

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