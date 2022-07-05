【強制檢測】55處所納強檢　涉5食肆包括北角聯盛宴【附名單】

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​​​​​本港第五波疫情持續，政府公布最新55個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月7日之前完成檢測。須強檢處所包括5間食肆，包括北角聯盛宴、鰂魚涌大家樂 。

6月29至7月5日曾身處以下地點超過兩小時：

觀塘順利紀律部隊宿舍 5 座

粉嶺華明邨信明樓

屯門錦華花園 B 座

香港仔嘉隆苑嘉平閣

九龍城天寰天海匯 3 座

葵涌石籬二邨石佳樓

西貢對面海邨海昌樓

屯門富泰邨美泰樓

牛頭角牛頭角上邨常悅樓

屯門友愛邨愛曦樓

筲箕灣耀東邨耀安樓

石硤尾石硤尾邨美菖樓

荃灣萬景峯 2 座

旺角海富苑海寧閣

土瓜灣翔龍灣 6 座

東涌映灣園悅濤軒 10 座

跑馬地鳳輝臺12號蔚雲閣

紅磡利工街 9 號悅目

屯門兆山苑椰景閣

大埔逸瓏灣 8 第 1 座

深水埗澤安邨榮澤樓

長沙灣麗翠苑麗楊閣

灣仔駱克道 292-294 號

荃灣韻濤居 A 座

屯門大興邨興平樓

牛池灣清水灣道 8 號

沙田帝堡城 2 座

掃管笏 OMA OMA 2B 座

馬鞍山星漣海 1 座

沙田銀禧花園 8 座

大圍海福花園福熹閣

觀塘安泰邨景泰樓

馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣

大埔新興花園康信閣

北角英皇道 58 號康福園 B 座

油塘高怡邨高志樓

天水圍天恒邨恒卓樓

將軍澳海翩滙 5 座

鴨脷洲利東邨東昌樓

東涌富東邨東盛樓

筲箕灣東駿苑金駿閣

銅鑼灣浣紗街21號龍濤苑 1 座

慈雲山慈民邨民裕樓

觀塘凱滙 1 座

大角咀維港灣 9 座

西灣河嘉亨灣 1 座

香港仔石排灣邨碧朗樓

粉嶺碧湖花園 2 座

青衣綠悠雅苑 1 座

大埔宏福苑宏志閣

其他處所特定時間請看此：

聯盛宴 北角港運城 2 樓 202 號鋪

北角港運城 2 樓 202 號鋪 大家樂 鰂魚涌英皇道 1026-1028 號海景樓及海山樓地下低 層

鰂魚涌英皇道 1026-1028 號海景樓及海山樓地下低 層 大快活 鰂魚涌英皇道 971 號英皇 大樓 1 樓

鰂魚涌英皇道 971 號英皇 大樓 1 樓 南豐小廚雞煲火鍋 旺角黑布街 25 號地下

旺角黑布街 25 號地下 大家樂 筲箕灣耀東商場 1 樓 S101 號鋪

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記者：鄧凱文