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【強制檢測】55處所納強檢　涉5食肆包括北角聯盛宴【附名單】

社會 22:27 2022/07/05

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（資料圖片）

​​​​​本港第五波疫情持續，政府公布最新55個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月7日之前完成檢測。須強檢處所包括5間食肆，包括北角聯盛宴、鰂魚涌大家樂 。

6月29至7月5日曾身處以下地點超過兩小時：

  • 觀塘順利紀律部隊宿舍 5 座
  • 粉嶺華明邨信明樓
  • 屯門錦華花園 B 座
  • 香港仔嘉隆苑嘉平閣
  • 九龍城天寰天海匯 3 座
  • 葵涌石籬二邨石佳樓
  • 西貢對面海邨海昌樓
  • 屯門富泰邨美泰樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常悅樓
  • 屯門友愛邨愛曦樓
  • 筲箕灣耀東邨耀安樓
  • 石硤尾石硤尾邨美菖樓
  • 荃灣萬景峯 2 座
  • 旺角海富苑海寧閣
  • 土瓜灣翔龍灣 6 座
  • 東涌映灣園悅濤軒 10 座
  • 跑馬地鳳輝臺12號蔚雲閣
  • 紅磡利工街 9 號悅目
  • 屯門兆山苑椰景閣
  • 大埔逸瓏灣 8 第 1 座
  • 深水埗澤安邨榮澤樓
  • 長沙灣麗翠苑麗楊閣
  • 灣仔駱克道 292-294 號
  • 荃灣韻濤居 A 座
  • 屯門大興邨興平樓
  • 牛池灣清水灣道 8 號
  • 沙田帝堡城 2 座
  • 掃管笏 OMA OMA 2B 座
  • 馬鞍山星漣海 1 座
  • 沙田銀禧花園 8 座
  • 大圍海福花園福熹閣
  • 觀塘安泰邨景泰樓
  • 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
  • 大埔新興花園康信閣
  • 北角英皇道 58 號康福園 B 座
  • 油塘高怡邨高志樓
  • 天水圍天恒邨恒卓樓
  • 將軍澳海翩滙 5 座
  • 鴨脷洲利東邨東昌樓
  • 東涌富東邨東盛樓
  • 筲箕灣東駿苑金駿閣
  • 銅鑼灣浣紗街21號龍濤苑 1 座
  • 慈雲山慈民邨民裕樓
  • 觀塘凱滙 1 座
  • 大角咀維港灣 9 座
  • 西灣河嘉亨灣 1 座
  • 香港仔石排灣邨碧朗樓
  • 粉嶺碧湖花園 2 座
  • 青衣綠悠雅苑 1 座
  • 大埔宏福苑宏志閣

其他處所特定時間請看

  • 聯盛宴 北角港運城 2 樓 202 號鋪
  • 大家樂 鰂魚涌英皇道 1026-1028 號海景樓及海山樓地下低 層
  • 大快活 鰂魚涌英皇道 971 號英皇 大樓 1 樓
  • 南豐小廚雞煲火鍋 旺角黑布街 25 號地下
  • 大家樂 筲箕灣耀東商場 1 樓 S101 號鋪

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記者：鄧凱文

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