【55處納強檢】涉荃灣韻濤居、沙田帝堡城 食肆包括大家樂、大快活分店【附名單】
社會 22:27 2022/07/05
本港第五波疫情持續，政府公布最新55個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月7日之前完成檢測。須強檢處所包括5間食肆，包括北角聯盛宴、鰂魚涌大家樂 。
6月29至7月5日曾身處以下地點超過兩小時：
- 觀塘順利紀律部隊宿舍 5 座
- 粉嶺華明邨信明樓
- 屯門錦華花園 B 座
- 香港仔嘉隆苑嘉平閣
- 九龍城天寰天海匯 3 座
- 葵涌石籬二邨石佳樓
- 西貢對面海邨海昌樓
- 屯門富泰邨美泰樓
- 牛頭角牛頭角上邨常悅樓
- 屯門友愛邨愛曦樓
- 筲箕灣耀東邨耀安樓
- 石硤尾石硤尾邨美菖樓
- 荃灣萬景峯 2 座
- 旺角海富苑海寧閣
- 土瓜灣翔龍灣 6 座
- 東涌映灣園悅濤軒 10 座
- 跑馬地鳳輝臺12號蔚雲閣
- 紅磡利工街 9 號悅目
- 屯門兆山苑椰景閣
- 大埔逸瓏灣 8 第 1 座
- 深水埗澤安邨榮澤樓
- 長沙灣麗翠苑麗楊閣
- 灣仔駱克道 292-294 號
- 荃灣韻濤居 A 座
- 屯門大興邨興平樓
- 牛池灣清水灣道 8 號
- 沙田帝堡城 2 座
- 掃管笏 OMA OMA 2B 座
- 馬鞍山星漣海 1 座
- 沙田銀禧花園 8 座
- 大圍海福花園福熹閣
- 觀塘安泰邨景泰樓
- 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
- 大埔新興花園康信閣
- 北角英皇道 58 號康福園 B 座
- 油塘高怡邨高志樓
- 天水圍天恒邨恒卓樓
- 將軍澳海翩滙 5 座
- 鴨脷洲利東邨東昌樓
- 東涌富東邨東盛樓
- 筲箕灣東駿苑金駿閣
- 銅鑼灣浣紗街21號龍濤苑 1 座
- 慈雲山慈民邨民裕樓
- 觀塘凱滙 1 座
- 大角咀維港灣 9 座
- 西灣河嘉亨灣 1 座
- 香港仔石排灣邨碧朗樓
- 粉嶺碧湖花園 2 座
- 青衣綠悠雅苑 1 座
- 大埔宏福苑宏志閣
其他處所特定時間請看此：
- 聯盛宴 北角港運城 2 樓 202 號鋪
- 大家樂 鰂魚涌英皇道 1026-1028 號海景樓及海山樓地下低 層
- 大快活 鰂魚涌英皇道 971 號英皇 大樓 1 樓
- 南豐小廚雞煲火鍋 旺角黑布街 25 號地下
- 大家樂 筲箕灣耀東商場 1 樓 S101 號鋪
最新影片：
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：鄧凱文